Симптомы и лечение сосудистой деменции

Сосудистая деменция - это потеря способности контролировать себя, которая возникает на фоне нарушения циркуляции крови в мозге. Во многих странах причиной этого недуга считают заболевание Альцгеймера.

Важно вовремя начать лечение сосудистой деменции, тогда можно будет предотвратить опасные изменения и сохранить качество жизни человека на приемлемом уровне.

Главной причиной развития этой патологии врачи считают ухудшение циркуляции крови в клетках мозга из-за инсульта и других поражений мозга. У людей, которые единожды уже перенесли инсульт, риск возникновения такого вида деменции увеличивается. Риск зависит от мозговых отделов, которые оказались пораженными. Также под риск попадают люди, которые перенесли ишемию мозга. Еще одна причина заболевания - ухудшение циркуляции крови в мозге.

Признаки патологии

Заболевание может развиться по причине изменения кровообращения в мозге.

Существует множество критериев, по которым можно выяснить присутствие данной патологии.

Слабоумие. Патологии головного мозга. Наличие связи с другими патологиями. Допустим, больному может быть поставлен диагноз, если заболевание появилось у него не больше, чем за 3 месяца до возникновения инсульта.

Терапия

Лечение данного недуга осложнено тем, что порой невозможно выяснить причины, которыми оно было спровоцировано. На сайте https://www.panatceya.ru/ можно подать заявку на оформление больного человека в клинику.

Довольно распространенным является разнообразный подход к больным, которые страдают деменцией. Ведь уже доказано, что деменция вызывается ни одним фактором, а совокупностью факторов. Поэтому большинство современных препаратов направлено на предупреждение развития этой боезни. Так как причины заболевания разнообразны, нет определенного способа лечения данной болезни. Профилактические меры во всех случаях направлены на предупреждение возникновения сосудистых патологий. Также часто применяются лекарственные средства, которые восстанавливают артериальное давление.

Прогноз данного заболевания не является однозначным. Так что есть вероятность повторного возникновения сосудистых болезней. Людям с деменцией часто требуется тщательный уход, специальная терапия, направленная на лечение конкретных заболеваний. Этот недуг больше несет тяжесть не для самого больного, а для его близких людей.

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