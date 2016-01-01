Сезонное обострение гастрита: почему это происходит

Врач рассказывает, почему весной у многих болит желудок, как бороться с бактерией Helicobacter pylori и кому категорически нельзя принимать яблочный уксус для похудения! Пишет "МК-Латвия".

Боль в желудке зависит от... времени года

Долгожданная весна является другом хорошего настроения и врагом больного желудка

Люди, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, знают: именно весной вместе с первой зеленью пышным цветом расцветают и их недуги. Почему именно весной у нас обостряются болезни ЖКТ, как предотвратить боли в желудке, чем опасен ночной голод и в каких случаях стоит выводить бактерию Helicobacter pylori из организма, нам рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского объединения ARS Олеся Басина.

– Доктор, считается, что весной обостряются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Почему так происходит?

– Многие люди считают, что в это время повышается кислотность желудка, но это не правда. Сама собой кислотность желудка не повышается. Дело в другом. Но начну издалека. Есть три времени года, когда у нас традиционно возрастает количество пациентов. Это середина апреля, конец мая и весь июнь, а также конец осени – начало зимы. О каждом периоде расскажу подробно.

Начну с осени. Где-то в середине ноября к нам приходит период простуд и разнообразных вирусов. Никто не хочет болеть, поэтому люди вовсю занимаются профилактикой. А что значит профилактика от простуды? Это употребление в пищу чеснока, лимона, имбиря, клюквы, то есть всех тех продуктов, в которых много витамина С, вызывающего раздражение слизистой желудка. Если есть эти продукты в меру, по чуть-чуть, то профилактика простуды налицо.

Но если съедать лимон, чеснок и имбирь в огромных количествах (а это довольно распространенное явление), то начинает болеть желудок. Результат – очередь к кабинету гастроэнтеролога! Люди хотят избежать таблеток и врачей, едят чеснок и в результате получают гораздо более серьезные лекарства и гораздо более частые визиты к врачам!

Следующий период – апрель-май. Это время, когда вырастает первая съедобная травка – черемша, зеленый лук, щавель, а также молодые пахучие помидоры, свежая редиска и пупырчатые огурцы. Люди жадно набрасываются на все это богатство и получают проблемы с ЖКТ, так как эти продукты можно есть, во-первых, в меру, а во-вторых, со сметаной или маслом. Тогда риск заполучить боль в желудке будет сведен к минимуму.

Второй фактор, который вызывает боль желудка именно весной – это нитриты и нитраты в тех помидорах и огурцах, которые специально «поторопили» к созреванию. Они опасны для всех людей, но особенно для тех, кто имеет проблемы с желудком и съедает нитритно-нитратные овощи в несметных количествах.

Третья весенняя проблема заключается в том, что овощи, зелень – это грубоволокнистая пища. Она раздражает стенки желудка и может вызвать эрозию или даже язву. Я ни в коем случае не призываю отказаться от овощей и зелени, но налегать на них лучше летом, когда организм адаптируется к большому количеству таких продуктов и в них не будет столько нитратов, как в начале весны. И в любом случае, зелень надо есть исключительно на сытый, а не голодный желудок.

Еще одна причина болей в желудке именно весной заключается в том, что «старые» овощи и фрукты, которые мы едим, к апрелю стали более грубыми и накопили в себе канцерогены и прочие вредности. И вместе с тем в них почти не осталось витаминов и других полезных веществ. Нехватка витаминов провоцирует некоторое ослабление иммунитета, который и так ослаблен после зимних простуд, и все это вкупе вызывает раздражение слизистой желудка.

Поэтому в апреле – начале мая стоит больше налегать на каши, чем на овощи-фрукты, молодые или старые.

Следующий период, который также богат на проблемы с желудком, не за горами. Это – «клубничный» период. Сначала клубнику нам везут из-за рубежа. И не всегда эта клубника натуральна, часто в ней есть нитраты, которые ускорили ее созревание. Если съесть большую горку такой клубники, то может заболеть живот. Впрочем, эта клубника слишком дорога, чтобы ее есть без остановки. Другое дело – когда весь рынок завален местной клубникой по приемлемой цене. Люди резко вспоминают, что клубника – это не только вкусная, но и очень полезная ягода. И начинают запасаться витаминами на будущее, поедая клубнику чуть ли не ведрами.

Врачи знают о таком «национальном» виде профилактики и каждый год призывают людей не злоупотреблять клубникой, но все напрасно! Результат – обострение уже имеющихся проблем с ЖКТ и возникновение новых. Клубнику можно есть только хорошую, без нитратов, в умеренном количестве и исключительно после еды.

Что делать, чтобы избежать обострения гастрита?

– Вы сказали, что кроме всех прочих причин на ЖКТ влияет авитаминоз. Быть может, весной людям стоит заранее пить витамины?

– Да, при необходимости можно выпить курс общеукрепляющих витаминов, и особое внимание обратить на прием витаминов группы А и Е. Можно пить их в капсулах, но они будут усваиваться хуже, чем если пить масла, в которых есть эти витамины. Еще советую обратить внимание на облепиховое масло и масло льняного семени, это масло следует пить утром натощак.

Однако предупреждаю: масло надо покупать только у производителя, который вызывает доверие.

Дело в том, что некоторые нечестные производители разбавляют дорогие масла дешевыми, например рапсовым маслом. И для покупателя тут дело не в потерянных деньгах, а в здоровье.

Рапсовое масло, в отличие от льняного, может вызвать горечь и спровоцировать боль в желудке. Также в качестве дополнения к лечению или вместо профилактики можно попить картофельный или капустный сок. Но они ни в коем случае не отменяют таблетки.

– Стоит ли весной пить пробиотики, чтобы не допустить обострения болезни?

– Нет, я не вижу необходимости в этом. Если врач не назначил этот медикамент, то самостоятельно его принимать для профилактики – только выбрасывать деньги на ветер. Если у вас появилась боль, то ее пробиотиками не убрать. А еще, человеку, страдающему язвенной болезнью, важно больше отдыхать, полноценно спать, стараться избегать стрессов. Нервное перенапряжение усиливает выработку активных веществ на нервных окончаниях, которые вызывают повреждения в системе защиты, поэтому язва часто открывается, когда человек нервничает.

– Быть может тогда стоит попить успокоительные чаи: мятный, чай из мелиссы, ромашковый и т. д.?

– Лучше выпить чай из календулы или мелисы, но только не мяту. Употребление мятного чая – одна из самых распространенных ошибок людей, которые мучаются болями в желудке. Дело в том, что мята не только успокаивает, но и стимулирует производство кислоты в желудке. А еще людям с желудочными болями не стоит пить чай на голодный желудок. И чай всегда должен быть теплым, а не горячим.

Гастрит не стоит считать «обычной» болезнью, его необходимо лечить, так как не излеченный гастрит приводит к таким осложнениям, как язвенная болезнь и даже рак желудка.

Что это за бактерия?

– Доктор, расскажите, пожалуйста, про бактерию Helicobacter pylori. Считается, что она вызывает язву желудка. Каким образом она появляется в нашем организме?

– Действительно, часто причиной развития гастрита или язвы служит инфицирование слизистой желудка бактерией Helicobacter pylori. А попадает она в организм разными путями, например, кто-то из домашних, у кого есть эта бактерия, облизал ложку, и затем ею помешал суп. Есть и другие способы, как бактерия попадает в наш организм, их очень много. Видимо, поэтому у 55% жителей Земли эта бактерия имеется в наличии.

– Человек каким-то образом чувствует ее?

– Нет! Бактерия может жить в организме очень долго и никак не давать о себе знать. А потом появляется какой-то дополнительный фактор (например, прием обезболивающих препаратов или антибиотиков) и все, бактерия может спровоцировать появление гастрита, язвы и даже рака желудка. Но хочу подчеркнуть: не у всех, у кого есть вышеперечисленные проблемы со здоровьем, имеется эта бактерия. И не у всех, у кого эта бактерия живет, есть гастрит или рак желудка. Если у человека определили наличие этой бактерии, то ему надо обратиться к специалисту, чтобы он взвесил необходимость вывода Helicobacter pylori из организма.

– Кто может и кто должен обнаружить эту бактерию?

– Это может сделать даже семейный врач с помощью специального аппарата, в который надо подышать. Кроме того, бактерию можно обнаружить с помощью анализа крови и при эндоскопии. В принципе, при каждой гастроскопии врачи на всякий случай проверяют пациента на наличие бактерии.

– Каким способом врач может вывести эту бактерию?

– Как я уже сказала, далеко не всегда бактерию сразу после обнаружения надо выводить. Стоит это делать или нет, решит врач. Бактерия Helicobacter pylori уничтожается с помощью антибиотиков широкого спектра.

– Можно ли после выведения этой бактерии снова ее заполучить?

– Да, существует небольшой риск повторной инфекции.

Выбираем безопасную диету

– С приходом теплой погоды женщины желают похудеть. Некоторые из них пьют яблочный уксус. Вредит ли он желудку?

– Если есть гастрит или язва, то ни в коем случае нельзя пить яблочный уксус. Людям с крепким желудком можно после еды выпить смесь из разведенного с медом и водой уксуса. Но при этом следует понимать, что он не способствует похудению, а лишь немного улучшает переваривание пищи. А еще может дать легкий ожог слизистой желудка. Так что пить неразбавленный уксус даже в малых количествах я точно не советую, он может вызвать развитие гастрита.

– Можно ли людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, какое-то время сидеть на овощах и фруктах, чтобы похудеть?

– Нет, это может привести к обострению болезни. Например, столь популярные у женщин яблоки – продукт номер один, который для больных с проблемами ЖКТ под запретом. Разрешены только печеные яблоки и все. Свекла и капуста в сыром виде тоже могут спровоцировать боли. Так что о диете только на свежих овощах и фруктах надо забыть.

– А не повредит ли белковая диета тем, у кого проблемы с ЖКТ? Ее многие любят за то, что она не вызывает чувство голода.

– Белки не раздражают слизистую желудка и не вызывают боли, не провоцируют язву. Но белковая диета может обернуться запорами, проблемами с печенью, почками и т. д.

– А что вы скажете насчет модных нынче смузи. Вред или польза?

– Вред однозначно! Смузи очень сильно раздражают слизистую желудка, так как, по сути, это грубая, волокнистая «пища». Худеть с помощью смузи, заменять им прием пищи нельзя ни в коем случае! Даже у здоровых людей из-за этой диеты могут появиться проблемы с пищеварением. Людям, у которых нет проблем с ЖКТ, можно пить чистые смузи в качестве перекуса. А тем, у кого часто болит желудок, смузи надо разбавлять кефиром или йогуртом.

– Сейчас многие люди по утрам, натощак пьют холодную воду с лимонным соком. Считается, что такой напиток ускоряет обмен веществ и вообще благотворно влияет на ЖКТ. Это действительно так?

– Да, те, у кого нет проблем с желудком, могут пить холодную воду с лимонным соком натощак. Но вот людям, у которых больной желудок, этот напиток, еще и на голодный желудок, категорически противопоказан, он может спровоцировать развитие проблем с желудком и пищеводом.

– Многие увлекаются приемом витаминов и биологически активных добавок. Могут ли они спровоцировать проблемы с желудком?

– Гастроэнтерологи не любят витамин С. Если принимать его бесконтрольно много, то он может спровоцировать обострения заболевания ЖКТ. То же самое касается БАДов. Если основа БАДа – кислое растение, ягода или фрукт, то такой БАД при неправильном приеме может негативно повлиять на ЖКТ.

– Может ли язва или любая другая болезнь желудка появиться из-за приема обычных лекарств?

– Конечно! Например, лекарства от артритов, обезболивающие, препараты для предотвращения тромбов могут спровоцировать возникновение язвы. Подобное случается и с теми пациентами, которые лечатся от остеохондроза, артрита, артроза нестероидными противовоспалительными препаратами. К сожалению гастроэнтерологов, все эти лекарства продаются без рецепта. И те, кто принимает эти лекарства – наши основные пациенты. Если надо принять таблетку, то принимайте ее строго после еды.

Питание при обострении

– Что посоветуете нашим читателям в период обострения болезней ЖКТ?

Соблюдать режим питания и придерживаться сбалансированной диеты. Для того чтобы пища не раздражала слизистую, лучше готовить ее на пару или запекать. Желательно есть в одно и то же время четыре-пять раз в день.

Можно есть отварное мясо, каши, крупяные и овощные супы, омлет, яйцо всмятку, печеные яблоки, нежирные кисломолочные продукты.

Хлеб лучше употреблять кисло-сладкий, потому что ржаной хлеб усиливает секрецию желудочного сока.

Надо исключить сладкую газировку (она содержит много «химии», заменителей сахара) и пакетные соки.

Если любите компот, то пейте не кислый, а еще лучше – отвар из сухофруктов.

Полезны свежие соки – яблочный, морковный, сливовый, персиковый.

Сильно концентрированные соки надо разводить водой.

Виноградный сок может вызвать вздутие живота, поэтому лучше пить виноградно-яблочный.

Нежелательны томатный, гранатовый, а также цитрусовые напитки – они раздражают слизистую.

Кондитерские изделия с кремом лучше заменить сухим печеньем, бисквитом, кексом или сушками.

Проверь себя!

– Как часто у здорового человека может болеть желудок?

– Если человек съест что-то слишком жирное, копченое или острое, то у него вполне может заболеть желудок или появится жжение. Но эта боль не говорит о том, что у него гастрит, язва или что-то еще. А вот есть боль не утихает, а только прогрессирует, то это должно насторожить. В таком случае советую обратиться к врачу.

– Если человек просыпается ночью от голодного подсасывания в боку, это может свидетельствовать о болезни ЖКТ?

– Если он днем мало ел или пропустил ужин, то нет ничего странного, что ночью хочется есть. А вот если с приемом пищи все было нормально, но ночью человека мучает голодная боль в желудке, урчит живот, то у него, возможно, начался гастрит или проявилась язва. В любом случае эта боль – повод для визита к врачу.

– Горечь, которая иногда появляется во рту, тоже говорит о проблемах с ЖКТ?

– Она может являться одним из симптомов начинающихся проблем с желудочно-кишечным трактом.

– Есть поговорка «Все болезни – от нервов!». Может ли стресс повлиять на возникновение гастрита или язвы?

– Да, когда человек нервничает, у него может открыться язва или возникает обострение гастрита.

Вам надо к врачу!

– Какие исследования, которые имеют отношения к ЖКТ, надо регулярно проходить?

– Прежде всего это верхняя эндоскопия или гастроскопия (кобра). Если тот курс лечения, который прописал врач, больному не помог, то ему надо «идти на кобру». А еще раз в год надо сдавать кровь на выявление анемии. Многие не знают, но анемия имеет прямое отношение к желудочно-кишечным болезням. Также раз в три-пять лет надо проходить УЗИ-соноскoпию брюшной полости. При этом врач смотрит состояние печени, желудка, поджелудочной железы, селезенки и почек пациента. А еще даже здоровому человеку старше 50 лет раз в пять лет надо проходить кoлоноскопию, которая показывает наличие скрытой крови в кале.

– Я слышала, что сейчас проводят виртуальную колоноскопию, которая гораздо легче для пациента, чем обычная. Расскажите, пожалуйста, про нее.

– Виртуальная кoлоноскопия – это радиологическое исследование, во время которого пациента смотрят под радиолучами и оценивают состояние его кишечника. Виртуальная колоноскопия является неинвазивным методом диагностики и особенно показана тем больным, для которых обычная колоноскопия может быть опасна. Но, в отличие от обычной, виртуальная колоноскопия – это чисто диагностическая процедура. При обнаружении полипов для их удаления требуется проведение обычной колоноскопии.

Источник: www.mklat.lv