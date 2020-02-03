Сезон ОРВИ: кто должен носить маску — больные или здоровые?

В период эпидемий респираторных заболеваний носить маски разумно, рассказал заведующий ЛОР-отделением «СМ-Клиники» Владислав Зайченко. Медик рассказал, кто должен пользоваться медицинским изделием — больные люди, чтобы не заразить окружающих, или здоровые.

«Маска, прикрывающая нос, задерживает вирусы и микробы, как во вдыхаемом, так и в выдыхаемом воздухе, поэтому носить их должны как те, кто уже болеет, так и те, кто заболеть не хочет», — отметил врач.

Он подчеркнул, что такие изделия быстро теряют эффективность из-за увлажнения, поэтому менять маску следует не реже, чем раз в два часа.

«Также надо помнить, что второй чрезвычайно важной мерой для профилактики респираторных инфекций является частое мытье рук с мылом, либо, когда нет возможности, обработка их антисептиками», — подытожил Зайченко.

О профилактике и лечении инфекционных заболеваний — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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