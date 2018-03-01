Съемное протезирование зубов

Современные технологии активно развиваются. Это касается и стоматологической сферы. Сегодня потеря зубов уже не является трагедией, ведь зубной ряд может быть восполнен с помощью протезирования.

Зубные протезы изготавливаются на высокоточном оборудовании. Если вам требуется протезирование, записаться на прием вы сможете на сайте http://dentospas.ru/protezirovanie-zubov/.

Протезирование выполняется в ряд этапов. На первом этапе выполняется обследование. Подготовительный этап имеет большое значение. Обычно выясняется состояние сохранившихся зубов, полости рта. Специалист выясняет, какой тип протеза подойдет для данного пациента.

На втором этапе при необходимости проводится лечение. На третьем этапе выполняется протезирование.

Протезирование может быть съемным и несъемным. Существует несколько видов снимаемых конструкций.

Полные съемные протезы

Они применяются в тех ситуациях, когда необходимо восстановление функций аппарата челюсти и зубов. Для производства таких протезов используются акриловые пластмассы. Съемные конструкции могут находиться во рту человека только за счет их хорошего прилегания к тканям. За счет специальных паст можно улучшить фиксацию таких протезов.

Съемные частичные протезы

Они применяются при необходимости удаления концевых дефектов в ряде зубов. Для фиксации таких протезов требуется наличие здоровых зубов. Фиксация осуществляется за счет кламмерных систем крепления.

Условно-съемные протезы

Они представляют собой удлиненные протезы в виде мостов, у которых имеется замковый механизм фиксации. Такие приспособления могут сниматься для чистки зубов.

Непосредственно после постановки протеза у пациента может происходить некоторое раздражение, которое проявляется нарушением дикции, появлением рефлекса рвоты. Затем раздражение угасает и восстанавливаются речевые функции. После этого происходит фаза торможения всех неблагоприятных реакций. Пациент больше не воспринимает протез в качестве постороннего тела.

Съемное протезирование имеет свои преимущества. Оно отличается невысокой стоимостью. Уход за протезом очень простой. Однако есть у такого протезирования и минусы. Например, ощущение инородного тела во рту, психологический дискомфорт. Однако во многих случаях установка съемных протезов оправдана и выбирается вместо имплантации.

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