Санаторное лечение почек и мочевыводящих путей

Вам не понаслышке знакомы проблемы со сном и потерей аппетита, сопровождающейся тошнотой? Беспокоят регулярные отеки лица или конечностей? Без причины повышается артериальное давление и знобит? Мучает одышка, и наблюдается снижение выработки мочи? Тогда это могут быть первые признаки заболеваний почек и мочевыводящих путей.

Эффективная работа почек и их здоровое состояние очень важно для человеческого организма. Дело в том, что почки не только вырабатывают мочу и выводят из тела токсины, но и выполняют ряд других важных функций:

не дают скапливаться излишкам жидкости внутри тела;

фильтруют токсины и вредные вещества, образующиеся вследствие процессов обмена веществ;регулируют кислотно-щелочный баланс;предотвращают повышенную кислотность крови;

вырабатывают гормоны, которые оказывают влияние на уровень артериального давления и воздействуют на выработку клеток крови в костном мозге;

способствуют выработке витамина Д;

следят за количеством кальция в крови и, соответственно, контролируют уровень минерализации в организме, что необходимо для обеспечения прочности костной системы тела человека.

Главная опасность заболеваний почек и мочевыводящих путей заключается в том, что хроническая болезнь развивается годами, иногда совсем без симптомов. Поэтому так важно регулярно проходить обследования, чтобы своевременно выявить первый этап развития почечной патологии и устранить причину, ее вызвавшую. Такой причиной может стать сахарный диабет, гипертония, гломерулонефрит или же чрезмерное употребление лекарственных препаратов. При первых же признаках болезни почек следует пройти диагностику организма и не откладывать лечение.

Обратите внимание, что эффективную профилактику и успешное лечение заболеваний мочевыводящей системы предлагают не стационарные клиники, а специализированные санатории. Совместить отдых с лечением врачи рекомендуют по причине того, что одними медикаментозными средствами полностью почки не вылечить. Необходимо пройти комплексный курс, включающий в себя контроль артериального давления и уровня сахара в крови, питание по специализированной диете с пониженным содержанием белка и соли, выполнение аэробных тренировок и физиотерапевтических упражнений, направленных на нормализацию веса тела, и полный отказ от вредных привычек. Все это выполнить без постоянного контроля врача будет невозможно, тогда как в санатории все эти процедуры будут выполняться каждый день на протяжении всего отдыха.

С проблемами почек и мочевыводящих путей может помочь лечение в Марианских Лазнях. Этот бальнеологический чешский курорт имеет много профилей, но одним из основных являются патологии мочевыводящей системы. В санатории пациент проходит врачебный осмотр, сдает лабораторные анализы, после изучения результатов которых врач назначает индивидуальный курс лечения. Несомненное преимущество лечения в курортном санатории — возможность комплексно оздоровить организм в экологически чистом месте и пользоваться целебными свойствами природно-лечебных факторов, например, воды минеральных источников и торфяных грязей.

Санатории курорта Марианские Лазни предлагают:

реабилитацию после операций на почках и после дробления камней в почках;

лечение хронического воспаления почек и мочевыводящих путей;

лечение мочекаменной болезни, пиелонефрита, простатита и уретрита;

профилактику проблем с функционированием мочевыводящей системы как у взрослых, так и у детей с 6 лет.

При выявлении первых же признаков плохого самочувствия и развития заболевания почек, не откладывайте лечение. Промедление в данном случае может привести к хронической болезни, оказывающей негативное воздействие на функционирование всех систем организма. Так же как и лечение в больнице без специализированной санаторной поддержки и наличия современного медицинского оборудования может привести к развитию рецидива.

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