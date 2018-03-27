С чего начать лечение алкоголизма

Избавление от любой зависимости - дело нелегкое и требует комплексного подхода. Именно так и поступают при лечении алкоголизма в Санкт-Петербурге.

С чего начинается лечение алкоголизма?

Далеко не каждый больной алкоголизмом готов обратиться за помощью и начать лечение, даже если он признал наличие самой проблемы. Родные также далеко не всегда способны справиться с ситуацией и уговорить человека принять помощь. В этом случае поможет относительно новая услуга, которую оказывают серьёзные профессиональные наркологические центры, в частности санкт-петербургский реабилитационный центр «СТОП НАРКО». Она называется мотивационная беседа.

Как это делается?

Родственники разъясняют сотрудникам клиники проблему и в заранее назначенное время на дом приезжают квалифицированные психологи, которые проводят беседу с человеком и убеждают его начать лечение. Возможно даже сразу подписать договор и забрать пациента в клинику.

Обратиться в Реабилитационный центр «СТОП НАРКО» можно, позвонив по телефонам: 8(812)994-46-82 и 8(800)551-07-01. Лечение в центре всегда анонимно, а первая консультация бесплатна.

Лечение алкоголизма проходит в несколько этапов: это необходимо, чтобы результат был надежным, а само лечение безопасным.

После подготовительных этапов: обследования, детоксикации и прочего, для больного подбирается наиболее подходящий способ лечения. Это делает лечащий врач на основании результатов обследования, так как у каждого метода есть свои особенности и противопоказания.

Лечение в петербургском центре проводится разными методами: как традиционными, так и авторскими.

Блок на спиртное

Сейчас есть несколько способов остановить тягу к алкоголю. Они разработаны психологами и наркологами.

Это может быть имплантация под кожу специальной ампулы, так называемое подшивание – довольно старый традиционный метод, который используется до сих пор.

Широко применяется метод Довженко или стресс-терапия. Способ, при котором идёт воздействие на подсознание зависимого человека. Ему внушается отвращение к алкоголю.

Способ, сходный с предыдущим: гипноз. Пациент во время внушения находится в состоянии транса. В это время ему даётся установка на здоровый образ жизни и отказ от алкоголя.

Есть и другие методы лечения зависимости: инъекции, аппаратное кодирование, психотерапия.

Не стоит терять надежду, ведь зависимость поддаётся лечению, и больной может снова стать здоровым человеком и полноценным членом общества. Главное - вовремя обратиться за профессиональной помощью, а не пытаться справиться с проблемой в одиночку.

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