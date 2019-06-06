С болью в ухе шутить не стоит - можно не только слуха лишиться

Знакомая, пожалуй, каждому мучительная боль в ухе, отдающая в голову, мешающая есть и спать, может иметь разную природу. Рассказываем о наиболее частых причинах возникновения боли в ушах, а также о лечении вызывающих её заболеваний.

Если болит ухо...

Боль в ухе может возникать по разным причинам. Чаще всего она связана с заболеваниями слуховой системы (отит) или близрасположенных органов (мастоидит, артрит височно-нижнечелюстного сустава, воспаление шейных лимфоузлов).

Точную причину боли в ухе может определить только врач

Травмы головы при падении человека или ударе по голове, например травматический разрыв барабанной перепонки, тоже могут вызвать боль в ухе. Она может возникать и вследствие иррадиации из других частей тела через волокна черепно-мозговых нервов. Например, через слуховую ветвь тройничного нерва в уши «приходит» зубная боль, а через ветви языкоглоточного нерва – боль, обусловленная воспалением гортани. Этот симптом наблюдается и при многих других недугах, в том числе кожных, неврологических, стоматологических, ревматических, инфекционных.

Поэтому, прежде чем начинать лечение, надо понимать, из-за чего болит ухо. Чтобы уточнить диагноз, врач должен оценить другие жалобы пациента, результаты ЛОР-обследования и данные лабораторных и инструментальных исследований.

Хочу подчеркнуть: чрезвычайно важно, чтобы диагноз ставил врач.

Приведу пример, который ярко показывает, насколько сложно это бывает. Существует относительно редкая «ушная» форма инфаркта, когда у пациента сильно болит не область сердца, а левое ухо, и никаких других жалоб нет. Уточнить, что это именно кардиологическое заболевание,можно только по ЭКГ и анализам крови.

Поэтому не занимайтесь самолечением! Диагностировать причину патологии, при которой возникает боль в ушах, и назначить правильное лечение может только врач. При первых признаках ушной боли надо как можно скорее обратиться к терапевту, чтобы получить направление к отоларингологу. В некоторых случаях, о которых я скажу позже, к врачу надо обратиться неотложно или сразу вызвать скорую помощь.

Сегодня мы расскажем о заболеваниях, которые наиболее часто вызывают ушную боль, – о наружном и среднем отите, мастоидите, а также о не столь частом, однако самом опасном заболевании слуховой системы – внутреннем отите.

Наружный отит

Так называют воспаление наружного уха, включающего ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную перепонку. Основным проявлением болезни становится фурункул – гнойное воспаление кожи, захватывающее сальную железу или волосяной фолликул.

Причиной отита часто становится неправильная гигиена наружного уха. Иначе говоря, пациенты переусердствуют в чистке ушей. Одни усиленно прокручивают головку ватной палочки в ухе, другие выскребают ей стенки слухового прохода, третьи чистят уши слишком часто или слишком глубоко. В результате на коже слухового прохода образуются микротравмы, куда проникает инфекция, и тогда возникают фурункулы.

Боль при наружном отите нарастает постепенно, по мере созревания фурункула. Она сопровождается зудом и чувством распирания в ухе. Может отдавать в челюсть, шею, усиливаться при жевании и надавливании на козелок. Но только у части больных ухудшается слух, общее состояние и наступает лихорадка.

Диагноз ставится на основе отоскопии(осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки с применением специальных инструментов) или же просто осмотра уха ЛОР-врачом. Лечить эту болезнь может и терапевт.

Пока нет температуры и боль только пощипывающая, с фурункулом можно справиться самому. Нанесите мазь Вишневского на ватную турунду, вставьте её в ушной проход, а затем вставьте ватный шарик. Через сутки поменяйте компресс. Если после двух дней лечения фурункул не рассасывается, боли усилились и поднялась температура, обратитесь к врачу. Если фурункул «созрел», врач вскроет его под местным наркозом и назначит антибиотики широкого спектра действия.

Внимание! При любом виде отита категорически противопоказаны антибиотики из группы аминогликозидов. Самые токсичные среди них для слухового нерва и вестибулярного аппарата – гентамицин, стрептомицин, неомицин. Если вы принимали эти лекарства до начала отита по поводу какого-либо иного заболевания, немедленно замените их другими антибактериальными препаратами, чтобы не навредить органу слуха.

Средний отит

Среднее ухо начинается сразу за барабанной перепонкой. Оно представляет собой небольшое заполненное воздухом пространство в височной кости между наружным слуховым проходом и внутренним ухом.Здесь находятся три крошечные слуховые косточки: молоточек, стремечко и наковальня, через которыеколебания барабанной перепонки, вызванные акустическими волнами, посылаются в жидкость, которой заполнено внутреннее ухо – перилимфу.

Отит среднего уха начинается как осложнение ОРЗ, гриппа или ангины. Образующаяся при этих заболеваниях избыточная слизь забивает евстахиеву трубу, которая соединяет полость среднего уха с носоглоткой. Частым спутником среднего отита бывает евстахиит – воспаление евстахиевой трубы. В этом случае эпителиальные клетки полости среднего ухаполучают как бы двойной удар. Во-первых, в этой полости падает давление воздуха, из-за чего клетки повреждаются и начинается их воспаление. Во-вторых, через евстахиеву трубу проникают бактерии, усугубляющие отит.

Когда ухо заложило, ухудшился слух и такое состояние сохраняется более 2-3 дней, значит, отит уже начался, даже если боли ещё нет. Пульсирующая, ноющая, стреляющая, часто отдающая в зубы и затылок ушная боль обычно появляется вместе с лихорадкой. Боль при наружном отите отличить от боли при среднем отите несложно. В первом случае она усиливается при надавливании на козелок , во втором – остаётся без изменений.

Для диагностики среднего отита применяют разные аудиометрические обследования, в том числе речевые, тональные и камертональные. Пробы с камертонами позволяют понять, связано ли снижение слуха с воспалением в среднем ухе или с поражением слухового нерва. Также делают бактериальный посев из среднего уха, рентгенографию или КТ (компьюторную томографию) височной кости, а также тимпанометрию, помогающую оценить подвижность барабанной перепонки, давление в барабанной полости и проводимость слуховых косточек.

Воспаление среднего уха лечит только ЛОР-врач. В уши закапывают противовоспалительные и обезболивающие капли, в нос – сосудосуживающие, чтобы уменьшить отёк носоглотки и глоточного устья евстахиевой трубы, а также образование слизив ней. Обязательны антигистаминные препараты и антибиотики. При запущенном отите, чтобы освободить полость среднего уха от гноя, вскрывают барабанную перепонку. Бояться такого вмешательства не надо, поскольку ткань перепонки хорошо восстанавливается и быстро зарастёт после того, как прекратится воспаление.

Мастоидит

Гнойное воспаление костной ткани сосцевидного отростка (processus mastoideus) височной кости, находящегося за ушной раковиной, или мастоидит, – очень опасное заболевание. Разрушение кости может дойти до твёрдой мозговой оболочки, вызвав внутричерепные воспалительные и гнойные осложнения.

Мастоидит – наиболее характерное осложнение среднего отита.Ушная боль при этом очень сильная и нередко охватывает половину головы на стороне поражения. Ночью она усиливается.

Главным признаком, отличающим мастоидит от среднего отита, является болезненность при постукивании по сосцевидному отростку. Остальные симптомы такие же, как и при воспалении среднего уха в случае его тяжёлого течения. Это жалобы на шум в ухе или в голове на стороне больного уха, выраженная тугоухость, лихорадка, значительное ухудшение общего состояния, выявляемое при отоскопии гноетечение из уха.

При мастоидите надо обращаться только к ЛОР-врачу – и неотложно. Для диагностики болезни назначают аудио- и вестибулометрические исследования, делают бактериальный посев, рентгенографию или КТ височной кости.

Остроту слуха оценивают, используя речевую и тональную методики. Речевая аудиометрия не требует применения специального оборудования и инструментов и проводится с использованием шёпота и разговорной речи. С помощью речевого исследования врач определяет остроту слуха, подбирает слуховое устройство. Чтобы получить максимально верные результаты, применяют стандартный набор слов.

Чтобы изучить порог чувствительности в процессе подачи звуковых волн разной частоты, применяют тональное обследование. Такое исследование осуществляется при помощи аудиометра. Через специальные наушники больному подается звуковой сигнал. Когда пациент слышит сигнал, он нажимает на соответствующую кнопку.

Вестибулометрические исследования оценивают особенности и степень тяжести так называемого вестибуло-атактического синдрома. Это не отдельное заболевание, а совокупность симптомов. Они отражают, во-первых, нарушения мозгового кровообращения в структурах ЦНС, контролирующих координацию движений, и происходящие по этой причине двигательные и координационные расстройства. Во-вторых, данный синдром может развиваться на фоне отита внутреннего уха – лабиринтита (о нём будет рассказано ниже), и из-за воспалительного поражения сосцевидного отростка височной кости. Этот воспалительный процесс вызывает дисфункцию не только определённых отделов головного мозга, но и нарушает работу вестибулярного анализатора (лабиринта). Напомним, что сосцевидный отросток является частью височной кости, в глубине которой расположены структуры внутреннего уха.

Вот почему при мастоидите нередко поражается и лабиринт, а следовательно, развивается вестибуло-атактический синдром.

Его симптомы таковы:

головокружение (часто сопровождается тошнотой, рвотой);

нистагм (непроизвольные подёргивания глазных яблок);

неустойчивость при стоянии; шаткость походки;

нарушение координации движений; внезапная потеря равновесия вплоть до падения;

сильная боль и шум в ушах; мелькание «мушек» перед глазами;





нарушение сна; головная боль; быстрая утомляемость, рассеянность, потеря внимания.

Эти симптомы и оценивает ЛОР-врач в процессе вестибулометрических исследований.

Основу лечения мастоидита составляет мощная антибиотикотерапия. Если такая терапия не эффективна или у больного развиваются тяжёлые осложнения, применяют мастоидэктомию: делают прокол барабанной перепонки, чтобы обеспечить отток гноя и исследовать его на характер микрофлоры; или удаляют заднюю стенки слухового канала, остатки барабанной перепонки, а также слуховые косточки среднего уха, которые к моменту операции обычно уже разрушены инфекцией, либо всего сосцевидного отростка височной кости.

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Внутренний отит, он же лабиринтит

Внутренний отит называют также лабиринтитом, поскольку внутреннему уху из-за его замысловатой формы дали название лабиринт. Входящая в его состав улитка является органом слуха. А две другие его части – преддверие и полукружные каналы – это органы равновесия.

Основная функция внутреннего уха – проведение звуковых волн и преобразование их в электрические импульсы, идущие в мозг. Ещё лабиринт – это орган равновесия, отвечающий за положение тела в пространстве и поддержание равновесия.

Обычно лабиринтит является осложнением среднего отита. Также его могут вызвать микробы, занесённые во внутреннее ухо с током крови при инфекционных заболеваниях, например свинке или менингите. Реже эта болезнь возникает в результате микротравмы внутреннего уха через барабанную перепонку и среднее ухо острыми предметами, которыми люди опрометчиво пытаются чистить уши, или вследствие повреждений височной кости при травмах головы.

Лабиринтит сопровождается снижением слуха, тошнотой и рвотой, головокружением, головными болями, пошатываниями при ходьбе, непроизвольными подергиваниями глазного яблока.

При появлении боли из-за лабиринтита надо незамедлительно вызвать скорую помощь! Диагностика лабиринтита включает аудио- и вестибулометрические исследования, бактериальный посев, рентгенографию или КТ височной кости.

Лабиринтит лечат только в стационаре. И делают это всегда два врача –ЛОР-врач и невролог, при необходимости подключаются инфекционист и нейрохирург. Кроме антибиотикотерапии нередко нужна лабиринтотомия. Так называется операция по вскрытию полукружных каналов ушного лабиринта, чтобы дать отток гною и прекратить поступление инфекции в полость черепа.

По инф. 3vozrast.ru

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