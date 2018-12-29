Реставрация зубов: что предлагают современные технологии

Не всегда в случае разрушения зубов требуется протезирование. Если зуб частично сохранен, но есть, например, сколы или кариес, то применяется технология реставрации, то есть восстановления тканей зуба.

Раньше, когда приходилось реставрировать зуб, стоматологи использовали пломбы, иногда довольно большого размера. А чем больше пломба, тем быстрее она разрушается.

У этой технологии есть ряд существенных недостатков, а именно:

- недолговечность. Такой пломбы хватает в среднем на 5-7 лет, а потом из-за усадки и деформации ее приходится менять;

- высокая вероятность сколов и прочих повреждений;

- возникновение кариеса между пломбой и тканями зуба из-за микротрещин.

Сейчас есть другие, более современные и надежные способы реставрации сильно разрушенных зубов. Узнаем, как восстанавливают зубы своим пациентам врачи стоматологической клиники kes.dental. Здесь используют микропротезирование – самую современную технологию в этой сфере стоматологии.

Стоматологи kes.dental предлагают новейший способ микропротезирования: прямой, когда вкладка изготавливается при пациенте и зуб восстанавливают за один раз. Для этого применяется немецкая аппаратура CAD/CAM CEREC. Это компьютеризированная установка, которая позволяет за одно посещение восстановить зуб с идеальной точностью. Она объединяет в себе трехмерную камеру, с помощью которой делается компьютерная 3D модель по индивидуальным размерам, и станок, на котором тут же изготавливается недостающая часть зуба из керамической заготовки. Это делает сам врач-стоматолог, участие зубного техника не требуется.

Главные преимущества микропротезирования:

-безопасность, подтвержденная множеством научных исследований;

- высочайшая точность;

- скорость изготовления. Ведь вся процедура занимает приблизительно полтора часа, после чего пациент уходит с восстановленным зубом;

- прочность и надежность. Срок службы такой реставрации более 15 лет

- нет нужды в слепках, временных пломбах и повторных примерках.

- качество и эстетичный внешний вид. Используемые материалы полностью идентичны тканям зуба и реставрацию невозможно отличить от здоровых зубов. Кроме того, такая вкладка не меняет цвет со временем.

А значит, пациенты клиники kes.dental могут рассчитывать на то, что после посещения врача зуб станет буквально « как новый» и прослужит долгие годы.

Стоит добавить, что в клинике есть компьютеризированная система для местного обезболивания. Она сделала анестезию полностью комфортной и безопасной для пациента, так как доза рассчитывается индивидуально и вводится очень точно. В результате сама инъекция абсолютно безболезненна и не сопровождается онемением губ, или языка.

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