Реставрация зубов: что предлагают современные технологии

Не всегда в случае разрушения зубов требуется протезирование. Если зуб частично сохранен, но есть, например, сколы или кариес, то применяется технология реставрации, то есть восстановления тканей зуба.
Раньше, когда приходилось реставрировать зуб, стоматологи использовали пломбы, иногда довольно большого размера. А чем больше пломба, тем быстрее она разрушается.
У этой технологии есть ряд существенных недостатков, а именно:
- недолговечность. Такой пломбы хватает в среднем на 5-7 лет, а потом из-за усадки и деформации ее приходится менять;
- высокая вероятность сколов и прочих повреждений;
- возникновение кариеса между пломбой и тканями зуба из-за микротрещин.
Сейчас есть другие, более современные и надежные способы реставрации сильно разрушенных зубов. Узнаем, как восстанавливают зубы своим пациентам врачи стоматологической клиники kes.dental. Здесь используют микропротезирование – самую современную технологию в этой сфере стоматологии.
Стоматологи kes.dental предлагают новейший способ микропротезирования: прямой, когда вкладка изготавливается при пациенте и зуб восстанавливают за один раз. Для этого применяется немецкая аппаратура CAD/CAM CEREC. Это компьютеризированная установка, которая позволяет за одно посещение восстановить зуб с идеальной точностью. Она объединяет в себе трехмерную камеру, с помощью которой делается компьютерная 3D модель по индивидуальным размерам, и станок, на котором тут же изготавливается недостающая часть зуба из керамической заготовки. Это делает сам врач-стоматолог, участие зубного техника не требуется.
Главные преимущества микропротезирования:
-безопасность, подтвержденная множеством научных исследований;
- высочайшая точность;
- скорость изготовления. Ведь вся процедура занимает приблизительно полтора часа, после чего пациент уходит с восстановленным зубом;
- прочность и надежность. Срок службы такой реставрации более 15 лет
- нет нужды в слепках, временных пломбах и повторных примерках.
- качество и эстетичный внешний вид. Используемые материалы полностью идентичны тканям зуба и реставрацию невозможно отличить от здоровых зубов. Кроме того, такая вкладка не меняет цвет со временем.
А значит, пациенты клиники kes.dental могут рассчитывать на то, что после посещения врача зуб станет буквально « как новый» и прослужит долгие годы.
Стоит добавить, что в клинике есть компьютеризированная система для местного обезболивания. Она сделала анестезию полностью комфортной и безопасной для пациента, так как доза рассчитывается индивидуально и вводится очень точно. В результате сама инъекция абсолютно безболезненна и не сопровождается онемением губ, или языка.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...