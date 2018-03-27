При образовании воспалительных процессов на слизистой оболочке мочевого пузыря требуется обязательное посещение врача и проведение полного комплекса необходимых диагностических процедур. Связано это с тем, что давать рекомендации по лечению цистита вправе только квалифицированный специалист, обладающий необходимыми знаниями и опытом: даже малейшие ошибки в диагностике и лечении могут повлечь за собой развитие у пациента ряда тяжелых осложнений.

На основании статистики в группу риска попадают женщины:

средней возрастной группы;

имеющие опыт лечения урогенитальных инфекций;

недостаточно соблюдающие требования личной гигиены;

использующие тесное нижнее белье (стринги, танга);

недавно перенесшие цистит (рецидив развивается в течение 3-12 месяцев).

Также стоит упомянуть и о том, насколько более уязвимым становится женский организм к различного рода инфекциям в период беременности, после родов и с наступлением климакса. Изменения, происходящие в микрофлоре слизистой оболочки в этот период, настолько велики, что могут послужить воротами для развития обширных воспалительных процессов.

Основные рекомендации

В первую очередь, стоит обращать внимание на меры профилактики повторного заражения. При первичном выявлении инфекция обычно протекает без осложнений, а ее возбудители устраняются современными антибиотиками даже при однократном приеме препарата. Но многие урогенитальные заболевания могут неплохо адаптироваться к антибактериальной терапии. И рецидивы, переводящие острое течение болезни в хроническую форму, происходят более чем в 60% выявляемых случаев.

Наиболее эффективные рекомендации по лечению и профилактике цистита:

при наличии нарушений в развитии мочеиспускательного канала - их своевременное устранение (хирургическая и терапевтическая коррекция);

терапия выявленных ЗППП, регулярное обследование и забор анализов;

устранение воспалений в сфере гинекологии;

тщательное соблюдение правил гигиены;

обязательный прием антибиотиков при любых инвазионных вмешательствах урологического характера.

При соблюдении этих требований вероятность рецидива можно будет свести к минимуму.

Когда нужна госпитализация?

В основном при остром течении болезни госпитализация пациента не требуется. Но существуют случаи, когда без нахождения в стационаре не обойтись: например в ситуациях, когда необходимый уровень гигиены или медикаментозной помощи является невозможным обеспечить в домашних условиях.

Еще один веский довод - развитие осложнений, затрагивающих другие области мочеполовой системы. Требуют наблюдения врачей и случаи воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря на фоне установки катетера или дренажа. Наличие комплексных заболеваний эндокринной или иммунной системы также требует пристального внимания специалистов.

Рекомендации по амбулаторному лечению цистита

При легких формах острого воспалительного процесса врачи часто обходятся назначением однократного приема препарата.

При подтверждении диагноза после проведения лабораторных исследований врачом назначается лечение, основной целью которого является обеспечить адекватное воздействие на микрофлору мочевого пузыря.

Одним из наиболее эффективных препаратов, способных восстановить слизистую мочевого пузыря, зарекомендовал себя протектор Уролайф, назначаемый при всех видах цистита. Купить Уролайф можно в интернет-магазине или аптеке.

Подбор наиболее действенного препарата проводится эмпирическим путем, с учетом наличия противопоказаний, осложнений в развитии и течении заболевания.

Острое воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, выявленное впервые, вылечивается полностью в рамках трехдневного курсового приема антибиотиков.

Комплексное лечение цистита также может подразумевать и использование немедикаментозных средств. В частности, можно использовать поддерживающую фитотерапию, оказывающую общеукрепляющее действие.

Лечение цистита у беременных женщин, ИМП у мужчин, при эндокринных заболеваниях либо возрасте старше 65 лет подразумевают проведение более щадящего курса терапии.

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