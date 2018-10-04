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Реабилитация пациентов после инсульта
Агнесса ЛИ   
04 Октября 2018 г.
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Реабилитация пациентов после инсульта

Инсульт – острое нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого снижается насыщенность сосудов мозга кислородом. Подобные физиологические изменения влекут за собой паралич конечностей, утрату речевых навыков и невозможность эффективной коммуникации с окружающим миром. Без врачебного контроля и восстановительной работы приступ инсульта вызывает необратимые физиологические процессы. При условии своевременной, системной и качественной реабилитации гарантируется улучшение качества жизни.

Как проходит реабилитация после инсульта?

Реабилитация после инсульта будет эффективной и безопасной для пациента в стенах лечебного центра, ориентированного на восстановление и профилактику состояния здоровья людей с дефектами мозгового кровообращения. Начальным этапом восстановления физиологических, речевых и коммуникативных навыков является медицинское обследование, лабораторные анализы и консультирование специалистов.

Диагностика позволяет уточнить степень поражения кровообращения структур мозга, узнать текущие двигательные и коммуникативные умения пациента. Перед помещением в стационар пациенту стоит выполнить следующие шаги:

  • Сдать лабораторные анализы и пройти инструментальную диагностику;
  • Пройти УЗИ, МРТ сосудов мозга;
  • Посетить консультацию реабилитолога и ангионевролога.

В результате анализа полученных сведений врач-ангионевролог совместно с реабилитологом и врачами смежных специальностей разрабатывает индивидуальную системную программу для всесторонней реабилитации пациента с инсультом в анамнезе. Оцениваются возможные перспективы, допустимые риски и даже учитываются физиологические особенности человека.

Основные направления реабилитации пациентов после инсульта

Клиника реабилитации предлагает пациентам достаточно разнообразный набор методик, технологий и способ восстановления. Из перечня доступных методов создается персональная программа, ориентированная на пациента конкретного возраста, пола.

Планированием программ реабилитации занимаются персональный ангионевролог пациента в команде с реабилитологом, логопедом, психологом, кардиологом, массажистом и психотерапевтом.

Базовые программы реабилитации ориентированы на достижение таких целей:

  1. Восстановление нормальной двигательной активности и физических способностей.
  2. Приобретение навыков самостоятельного выполнения элементарных бытовых задач без помощи третьих лиц.
  3. Развитие речевых навыков, приобретение умений счета, письма, памяти, чтения и логического мышления.
  4. Психологическая и эмоциональная реабилитация личности.

С учетом всех приоритетов восстановительного лечения после инсульта клиника предлагает участие в программах для эффективного двигательного и речевого восстановления.

Восстановление двигательных способностей после инсульта

Острое нарушение кровообращения мозга вызывает паралич конечностей, существенные двигательные нарушения. Отсутствие своевременной и профессиональной реабилитации способно вызвать получение инвалидности, после чего возврат к полноценной жизни будет невозможным. Квалифицированные врачи рекомендуют немедленно начать процесс восстановления двигательных навыков. В целях компенсации физических способностей применяются следующие физиотерапевтические процедуры в комплексе:

  • Лечебный массаж;
  • Стимуляция нервных и мышечных тканей электрическими и магнитными импульсами;
  • Лечебная физкультура и гимнастика.

Двигательная реабилитация должна осуществляться комплексно, системно и всесторонне. Главный залог успешного восстановления – постепенное повышение силовых нагрузок и количества подходов. Регулярные занятия позволяют равномерно и безопасно разрабатывать все пораженные части тела.

Реабилитация речевых навыков

Важной преградой в процессе реабилитации физиологической и коммуникационной активности является поражение речевых навыков, так как пациент не может результативно взаимодействовать с родственниками, персоналом, не способен выразить собственные мысли и эмоции. Коммуникационное восстановление после инсульта должно начинаться своевременно и незамедлительно после ликвидации приступа.

Перед отправлением на реабилитацию в стационар пациент посещает ряд обследований и диагностику, которые позволяют определить уровень поражения речи, мышления, счета, чтения. В зависимости от рекомендаций лечащего ангионевролога и команды специалистов, для восстановления коммуникативных навыков используются следующие шаги:

  1. Консультирование психолога, психотерапевта и нейропсихолога.
  2. Практические занятия с логопедом, направленные на развитие речи, письма, чтения, счета и мышления.
  3. Самостоятельная работа над разработкой и совершенствованием речи.

Процесс восстановления после инсульта

Главный залог успешной реабилитации – восстановление пациентов, перенесших инсульт, в рамках стационара без традиционных методов лечения дома. Содержание человека с инсультом в анамнезе дома без надлежащего медицинского контроля может вызвать усугубление физического состояния и деградацию речевых умений. Чтобы своевременно компенсировать последствия нарушений мозгового кровообращения стоит обратиться в реабилитационный центр.

Реабилитация после инсульта будет эффективной за счет комбинации следующих мер:

  • Элементарное бытовое обслуживание и уход;
  • Регулярное диетическое питание;
  • Постоянный контроль результатов под руководством команды врачей;
  • Мгновенные лабораторные анализы и инструментальные исследования;
  • Посещение физиотерапевтических процедур с использованием современного оборудования.

Заинтересовала эффективная реабилитация под руководством квалифицированных специалистов? Свяжитесь с персоналом медицинского центра или приходите в больницу, чтобы пройти реабилитацию после инсульта.

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