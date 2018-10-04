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Реабилитация пациентов после инсульта
|Агнесса ЛИ
|04 Октября 2018 г.
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Инсульт – острое нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого снижается насыщенность сосудов мозга кислородом. Подобные физиологические изменения влекут за собой паралич конечностей, утрату речевых навыков и невозможность эффективной коммуникации с окружающим миром. Без врачебного контроля и восстановительной работы приступ инсульта вызывает необратимые физиологические процессы. При условии своевременной, системной и качественной реабилитации гарантируется улучшение качества жизни.
Как проходит реабилитация после инсульта?
Реабилитация после инсульта будет эффективной и безопасной для пациента в стенах лечебного центра, ориентированного на восстановление и профилактику состояния здоровья людей с дефектами мозгового кровообращения. Начальным этапом восстановления физиологических, речевых и коммуникативных навыков является медицинское обследование, лабораторные анализы и консультирование специалистов.
Диагностика позволяет уточнить степень поражения кровообращения структур мозга, узнать текущие двигательные и коммуникативные умения пациента. Перед помещением в стационар пациенту стоит выполнить следующие шаги:
В результате анализа полученных сведений врач-ангионевролог совместно с реабилитологом и врачами смежных специальностей разрабатывает индивидуальную системную программу для всесторонней реабилитации пациента с инсультом в анамнезе. Оцениваются возможные перспективы, допустимые риски и даже учитываются физиологические особенности человека.
Основные направления реабилитации пациентов после инсульта
Клиника реабилитации предлагает пациентам достаточно разнообразный набор методик, технологий и способ восстановления. Из перечня доступных методов создается персональная программа, ориентированная на пациента конкретного возраста, пола.
Планированием программ реабилитации занимаются персональный ангионевролог пациента в команде с реабилитологом, логопедом, психологом, кардиологом, массажистом и психотерапевтом.
Базовые программы реабилитации ориентированы на достижение таких целей:
С учетом всех приоритетов восстановительного лечения после инсульта клиника предлагает участие в программах для эффективного двигательного и речевого восстановления.
Восстановление двигательных способностей после инсульта
Острое нарушение кровообращения мозга вызывает паралич конечностей, существенные двигательные нарушения. Отсутствие своевременной и профессиональной реабилитации способно вызвать получение инвалидности, после чего возврат к полноценной жизни будет невозможным. Квалифицированные врачи рекомендуют немедленно начать процесс восстановления двигательных навыков. В целях компенсации физических способностей применяются следующие физиотерапевтические процедуры в комплексе:
Двигательная реабилитация должна осуществляться комплексно, системно и всесторонне. Главный залог успешного восстановления – постепенное повышение силовых нагрузок и количества подходов. Регулярные занятия позволяют равномерно и безопасно разрабатывать все пораженные части тела.
Реабилитация речевых навыков
Важной преградой в процессе реабилитации физиологической и коммуникационной активности является поражение речевых навыков, так как пациент не может результативно взаимодействовать с родственниками, персоналом, не способен выразить собственные мысли и эмоции. Коммуникационное восстановление после инсульта должно начинаться своевременно и незамедлительно после ликвидации приступа.
Перед отправлением на реабилитацию в стационар пациент посещает ряд обследований и диагностику, которые позволяют определить уровень поражения речи, мышления, счета, чтения. В зависимости от рекомендаций лечащего ангионевролога и команды специалистов, для восстановления коммуникативных навыков используются следующие шаги:
Процесс восстановления после инсульта
Главный залог успешной реабилитации – восстановление пациентов, перенесших инсульт, в рамках стационара без традиционных методов лечения дома. Содержание человека с инсультом в анамнезе дома без надлежащего медицинского контроля может вызвать усугубление физического состояния и деградацию речевых умений. Чтобы своевременно компенсировать последствия нарушений мозгового кровообращения стоит обратиться в реабилитационный центр.
Реабилитация после инсульта будет эффективной за счет комбинации следующих мер:
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