Рак кишечника теперь угрожает и молодым, предупреждают врачи

Гастроэнтеролог назвала простые способы защиты от рака толстой кишки, пишет "РГ" .

Какие-то изменения в кишечнике может выявить колоноскопия

Американские врачи предупреждают о скачке распространения рака толстой кишки среди людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее около 90% случаев развития такого вида онкологии диагностировались у пациентов старше 50 лет. Однако последнее исследование показало тревожный рост заболеваемости у молодежи.

- И мы не уверены, является ли это причиной генетики, ожирения или диеты. Я бы посоветовала пациентам этой возрастной группы не игнорировать какие-либо симптомы и немедленно обратиться к врачу, - отметила гастроэнтеролог Сюзанна Шокоухи.

Среди симптомов врач назвала внезапные изменения в работе кишечника, что может выражаться в проблемах со стулом, резкая потеря веса, появившиеся (или продолжающиеся) боли в животе, слабость и потеря аппетита.

Еще один способ не пропустить заболевание - периодически обследоваться, начиная с 45-50 лет, даже если не наблюдаются тревожные симптомы.

Наиболее эффективным способом выявления рака толстой кишки является колоноскопия.

"Процедура позволяет вовремя увидеть и удалить полип, который может перерасти в рак", - отметила врач.Также она посоветовала диету с высоким содержанием фруктов, овощей, клетчатки и рыбы. Употребление обработанных продуктов следует минимизировать.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!

