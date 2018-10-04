Псориаз - болезнь хроническая, но есть способы улучшить свое состояние

От псориаза люди страдали издавна. В XVIIIвеке врачи в Европе называли его «императорской болезнью», чем хотели подчеркнуть сложность излечения этого недуга. Предлагаем средства, которые могут помочь больным на долгий срок.

Второе название - чешуйчатый лишай

Так ещё называют псориаз, поскольку на поверхности кожи больного обычно появляются шелушащиеся высыпания. Однако в отличие от собственно лишаёв, обычно имеющих инфекционное происхождение, псориаз, как правило, лишен инфекционной составляющей.

В официальной медицине можно найти разные версии происхождения псориаза: наследственную, вирусную, эндокринную и некоторые другие.

Народная же медицина склоняется в сторону зашлакованности организма, прежде всего вследствие чрезмерной нагрузки на печень как из-за употребления неподходящих продуктов, так и из-за множества принимаемых лекарств, чем особенно увлекаются наши пенсионеры.

Выделяют несколько разновидностей псориаза. Самая простая и распространённая из них – экссудативный псориаз (от латинского «экссудат» – выпот – жидкость, выделяющаяся при воспалении).

Почему простая? Потому, что затрагивает, в основном, только кожу, не вовлекая в процесс внутренние органы, суставы. На коже, кроме псориатических бляшек, появляются корки, при удалении их остаётся мокнущая поверхность, которая может инфицироваться, вследствие чего экссудатстановится гнойным. Очаги высыпаний часто располагаются не только на руках или ногах, но и в менее типичных местах: на локтях и коленях, в подмышечных впадинах, около молочных желёз у женщин и даже на наружных половых органах у представителей обоих полов. Этой формой псориаза чаще заболевают пожилые люди, имеющие нарушения в работе эндокринной системы (лишний вес, сахарный диабет) и страдающие от аллергических реакций.

Обострения обычно случаются в холодное время года – зимой и весной – и особенно часто при переохлаждении организма. Интересно, что такой формой псориаза практически не заболевают жители тёплых стран.

Когда экссудативный псориаз протекает в тяжёлой форме, требуется лечение с применением большого комплекса мер, включающих витаминотерапию, противовоспалительную терапию, приём антигистаминных и мочегонных препаратов. При лёгкой форме заболевания вполне возможно лечение в домашних условиях средствами народной медицины.

Остальные, более редкие разновидности болезни затрагивают, кроме кожи, и другие органы. Так, при псориатическом артрите начинают болеть суставы, они опухают и становятся тугоподвижными. При псориатической эритродермии бляшки настолько разрастаются, что могут покрыть большую часть поверхности кожи. Но не это главное. В процесс вовлекаются внутренние органы: почки, сердце, лимфатические узлы. При ногтевой форме псориаза (ониходистрофия) происходит деформации ногтевых пластин.

Питание при псориазе

Псориаз – хроническое заболевание, при котором обострения чередуются с ремиссиями. Оно требует комплексного лечения, включающего ограничения в питании, очищение организма, водные и воздушные процедуры, использование мазей и примочек, а также приём лекарств внутрь.

Мне удалось очень эффективно помочь 60-летней женщине: её кожа очистилась почти полностью, и жизнь для неё снова заиграла яркими красками. И она решила, что теперь можно есть, что хочется, и вести себя, как хочется. Вскоре женщина покрылась ещё большим количеством высыпаний.

Поэтому лечиться от псориаза надо по принципу: тише едешь – дальше будешь. Никаких «кавалерийских наскоков», – диета буквально до конца жизни, если действительно хочешь избавиться от высыпаний и нормально выглядеть.

Поскольку экссудативная форма псориаза чаще бывает у аллергиков, то, естественно, из питания следует исключить продукты, которые являются потенциальными аллергенами. К ним относятся все цитрусовые, все виды орехов, сладости, особенно шоколад и конфеты, в составе которых имеются различные добавки, красители, стабилизаторы, эмульгаторы, мёд. Исключается любой алкоголь и безалкогольные напитки как содержащие множество вредных добавок.

Что касается фруктов и ягод, то проверять их на аллергенность надо индивидуально. Многие фрукты, овощи и ягоды с красной или оранжевой окраской могут проявлять аллергенные свойства, поэтому лучше выбирать плоды зелёных оттенков или с менее яркой кожицей. Это же относится к сокам из фруктов или ягод.

Ухудшают состояние больного человека молочные продукты, особенно жирные, фабричные консервы, кофе, майонез, кетчупы, острые приправы, соленья, маринады, колбасы, сосиски и другие готовые мясные изделия. Больному обязательно надо принимать витаминные комплексы, содержащие витамины С,A,E и группы B, пантотенат кальция, улучшающий регенеративные процессы в коже. Витамины А и Е входят в комплекс «Аевит», который принимают по 1 капсуле в день во время еды в течение месяца.

Лечение травами

Народная медицина предлагает много рецептов настоев и отваров, эффективных при псориазе. Вот некоторые из них.

• Столовую ложку травы овса посевного в стадии молочной спелости залить стаканом кипятка, довести до кипения, настаивать час, процедить, отжать сырьё. Принимать по 0,5 стакана настоя 2 раза в день за час до еды.

• 5 крупных измельчённых лавровых листьев залить стаканом кипятка, держать на слабом огне 10 минут, настаивать до охлаждения, процедить и долить отвар кипячёной водой до объёма стакана. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды в течение 7 дней. (Вовнутрь отвар лаврового листа долго принимать нельзя, так как он снижает свертываемость крови, из-за чего могут возникнуть кровотечения. Зато им хорошо умывать лицо и обмывать участки, на которых образуются бляшки).

• Принимать в период обострения по 1 ч. ложке порошка семян расторопши пятнистой (шрот семян) 3 раза в день до еды, запивая водой.

• Смешать по 2 части травы шалфея лекарственного и корня левзеи сафлоровидной, по 3 частикорней валерианы лекарственной, кассии остролистной, очитка едкого, соцветий ромашки лекарственной и календулы. 2 ст. ложки сбора залить 0,5 л кипятка, довести до кипения, настаивать в термосе час, процедить. Принимать по ½ стакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды.

Примочки и ванны

При небольших очагах псориатических высыпаний достаточно смазывать их или делать примочки, при обширных поражениях кожи, особенно с зудом, облегчение приносят лечебные ванны.

При небольших зудящих очагах. 2 ч. ложки пищевой соды размешать в стакане кипячёной воды. Протирать проблемные участки кожи салфеткой, пропитанной раствором соды, несколько раз в день. Процедура снижает зуд, уменьшает красноту, способствует очищению кожи от чешуек. Ее рекомендуется делать не только при зуде, но и в период ремиссии 1 раз в день.

При обширных зудящих очагах. 200 г картофельного крахмала размешать в 2 л воды, смесь вылить в ванну (температура воды 38-39º). Принимать крахмальные ванны (курс – 12-15 ванн) в течение 15-20 минут через день, за час до сна. Затем хорошо смазывать высыпания облепиховым маслом.

При особых проявлениях псориаза на локтях или коленях.1 ст. ложку сухой травы чистотела большого залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить и отжать сырьё. Делать примочки с настоем 2-3 раза в день. После примочки кожу не вытирать, а слегка промокнуть салфеткой или фильтровальной бумагой.

При ногтевой форме псориаза втирать в ногтевую пластину и ногтевой валик масляный раствор ретинола ацетата и токоферола ацетата или пальмитата (витамины Aи E). Можно выдавливать на ногти содержимое капсулы «Аевита». Процедуры делать ежедневно или через день в течение 2 недель обязательно на фоне приёма витаминных комплексов, включающих эти витамины.

Как избежать обострений псориаза?

Чаще всего совсем избавиться от заболевания невозможно, но добиться стойкой ремиссии, то есть обеспечить себе максимально комфортную жизнь вполне по силам каждому. Что для этого необходимо?

Прежде всего сильная воля, так как постоянно придётся воздерживаться от соблазна съесть что-то вкусное, но определённо вызывающее обострение. Кроме соблазнов в питании, всегда есть соблазн пропустить что-то в лечении, например воздушную ванну или очередные примочки.

Нельзя переохлаждаться, необходимо остерегаться простуд, гриппа и других заболеваний, которые могут дать толчок к обострению псориаза.

Лучше носить одежду из натуральных волокон. Исключение для мужчин – носки. Хлопчатобумажные вреднее синтетических или с добавкой искусственных волокон, так как, впитав влагу от пота или от дождя, они долго не высыхают на ногах, способствуя переохлаждению ступней ног. Стирать постельное и нижнее бельё нужно средствами без добавок и отдушек, лучше всего простым мылом.

Душ предпочтительнее ванны. После ванны или душа надо не вытираться полотенцем, а лишь промокать кожу мягкой тканью. Мочалку лучше сменить на мягкую губку или кусок мягкой ткани.

Надо избегать переутомления, как физического, так и умственного, а также стрессов, разнообразных конфликтов, которые могут стать причиной обострения заболевания.

Чтобы скрыть псориатические бляшки, человек старается носить закрытую одежду и тем самым лишает кожу света и воздуха. Поэтому дома следует обязательно надевайте открытую одежду, а летом на даче принимайте воздушные или солнечные ванны.

Как помочь внукам

Часто псориаз передаётся по наследству, поэтому надо знать, как помочь детям и внукам.

Псориаз у детей протекает сложнее, чем у взрослых. Ребёнок боится насмешек сверстников, страдает от ограничения в пище, ведь запрещено самое вкусное: сладости, молочное, цитрусовые. Ему труднее выполнять рекомендации врача. В подростковом возрасте псориаз может привести к депрессивному состоянию.

Переживания, стресс могут вызывать обострение болезни, поэтому необходимо поддерживать в семье спокойную обстановку, оберегая ребёнка от скандалов, выяснения отношений и других малоприятных ситуаций.

Для очищения организма желательно периодически давать ребёнку энтеросорбенты по 1-2 порошка в день, в зависимости от возраста, в течение недели. После курса энтеросорбентов ребёнок должен обязательно принимать витамины, содержащие аскорбиновую и фолиевую кислоту, витамины A, Eи группы B,и микроэлементы, поскольку они выводятся из организма во время очищения.

Так как на течение псориаза оказывает влияние состояние печени, необходимо принимать гепатопротекторы, например шрот расторопши пятнистой от ¼ ч. ложки до 1 ч. ложки (в зависимости от возраста) 3 раза в день, смешивая его с пищей.

Помогают детям и настои и отвары лечебных трав.

Полезно пить настой череды трехраздельной. 3 ст. ложки сухой травы залить 1 л кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Давать от 1 до 3 ст. ложек настоя (в зависимости от возраста ребёнка) 4 раза в день за полчаса до еды. Маленьким детям в настой добавляют немного мёда.

Хороший эффект даёт и такой сбор. Смешать в равных пропорциях корень солодки голой, корни одуванчика лекарственного, лопуха большого, плоды фенхеля обыкновенного и кору крушины ольховидной. 2 ст. ложки сбора залить 0,5 л кипятка, держать на слабом огне 10-15 минут, настаивать час, процедить, долить отвар кипячёной водой до исходного объёма. Давать от 1 ст. ложки до 1/3 стакана отвара (в зависимости от возраста ребёнка) 3 раза в день за полчаса до еды.

Облегчают состояние хвойные ванны. Их принимают через день за час до сна – маленькие дети по 12-15 минут, дети постарше и подростки по 15-17 минут.

Очень полезны воздушные ванны 1-2 раза в день по 30-40 минут (но следите, чтобы ребёнок не озяб, так как охлаждение способствует обострению заболевания.

На очаги высыпаний прикладывают размятые до выделения сока листья каланхоэ перистого, смазывают их 1-2 раза в день облепиховым маслом, смешанным с оливковым в пропорции 1:1, или смесью сока каланхоэ, мёда (по 1 части) и эвкалиптового масла (3 части), настоянной 3 суток. Смесь хранят в холодильнике. Эффективен препарат на основе дёгтя «Альфосил». Им смазывают очаги поражения 4-5 раз в день.

А вот ещё два полезных рецепта.

1 ст. ложку измельчённого корня алтея залить 1 стаканом холодной кипячёной воды, настаивать 2 часа, процедить, отжать сырьё. Делать примочки несколько раз в день.

1 ст. ложку порошка из сухих листьев шалфея лекарственного тщательно размешайте в 0,5 стакана растопленного сливочного масла, храните в холодильнике. Смазывать поражённые участки кожи 1-2 раза в день.

По инф. 3vozrast.ru

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