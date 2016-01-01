Психиатр, психолог, психотерапевт - что лечат эти специалисты?

Вопросами психического здоровья и душевного комфорта человека занимаются самые разные специалисты. Существуют психиатры, психологи, психотерапевты. Попробуем разобраться, к какому врачу и когда следует обращаться?

Что лечит психиатр?

Итак, психиатр – это специалист с высшим медицинским образованием, который лечит людей с расстройствами психики и консультирует здоровых. Он имеет право выписывать лекарства, поставить диагноз, госпитализировать больного. Определяет степень дееспособности человека. У психиатров бывает узкая специализация.

Например, психиатр-нарколог занимается лечением разных видов зависимости. И не только алкогольной, наркотической или табачной, хотя это наиболее распространённые виды зависимости. К психиатру-наркологу можно обратиться и по поводу игровой или интернет-зависимости.

Нарколог лечит и физиологическую, и психологическую зависимость. Он может оказать помощь в случае запоя, алкогольной зависимости любой стадии, наркотической ломки,

И проводит не только лечение, но и реабилитацию зависимых пациентов, используя в своей работе как психологические, так и лекарственные методы воздействия.

Существуют также судебные, детские психиатры, психиатры-геронтологи, сексологи.

Когда нужна консультация психолога

Психология – это другая сфера деятельности. Психолог не обязан иметь врачебный диплом, у него должно быть высшее психологическое образование. Он не может назначать медикаментозное лечение.

Клиенты психолога – это психически здоровые люди, которым нужна помощь в решении жизненных проблем и трудностей.

Помощь специалиста выражается в психологическом консультировании.

Бывают социальные, общие, медицинские психологи. В школах часто работают педагоги-психологи.

Психологи занимаются проведением тестирований и тренингов разной направленности, могут помочь в выборе профессии или выявлении каких-то способностей.

Кому может помочь психотерапевт

Психотерапевт – специалист, имеющий подготовку по специальности «Психотерапия», который может заниматься лечением психических заболеваний и помогать здоровым людям решить внутренние проблемы. Он лечит человека, воздействуя на его психическое состояние. Основным инструментом работы является разговор.

Сеансы психотерапии проводятся с использованием специальных приёмов, которые помогают осознать внутренние проблемы и конфликты, влияющие на жизнь человека.

В результате пациент меняет свой образ мышления и поведение, что улучшает его общее состояние и может избавить от некоторых заболеваний.

Психотерапевт может помочь в случае, когда с проблемой любого уровня не удаётся справиться самостоятельно или какая-то неприятная жизненная ситуация повторяется неоднократно.

К психотерапевту обращаются по разным поводам: разрыв отношений, смерть близкого, страхи, психосоматические заболевания, посттравматический стресс, расстройство пищевого поведения и настроения, возрастной кризис, проблемы с самооценкой и другое.