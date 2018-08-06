 Проявления ОРЗ: лихорадка, недомогание, заложенность носа, храп при насморке, боль в горле

Среди всех диагнозов самым известным и распространенным считается ОРЗ, который расшифровывается как острое респираторное заболевание. При этом нет указания на природу инфекции – микробная она или вирусная, этот термин отражает общее состояние простуженных людей.

Обычно симптомами ОРЗ становятся недомогание и лихорадка, причем цифры температуры могут варьировать от незначительных до высоких. Кроме того, типична разбитость, ломота в мышцах и головная боль. Им сопутствуют такие проявления как заложенность носа или насморк с выраженным выделением слизи, першение в горле и боль, покраснение задней стенки глотки, кашель или покашливание. На фоне заложенности носа и отека слизистых возникает храп по ночам, который нарушает нормальный сон.

Причины ОРЗ

Наиболее распространенными причинами ОРЗ становятся вирусные инфекции различного типа, которые в период межсезонья особенно распространены. Реже признаки респираторного заболевания провоцируют микробные поражения – стафилококк или стрептококк, другие возбудители, относящиеся к группе условно-патогенных и патогенных. При невыясненной этиологии простуды ставят именно данный диагноз, который не отражает причины, только симптомы заболевания. Подробнее о понятии ОРЗ и его симптомах читайте в материале https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/orz/. Принципы лечения для всех респираторных инфекций примерно едины, поэтому в легких случаях, если нет угрозы осложнений, вполне возможно лечение без подробного выяснения причин, только посиндромно, применяя препараты для облегчения самых тревожащих симптомов.

Заложенность носа при простудных патологиях

Одним из самых неприятных проявлений при ОРЗ считается заложенность носа и насморк. Хотя они существенно не нарушают общее состояние, не мешают привычной деятельности, но субъективно неприятны. Нарушение носового дыхания при сильном отеке и заложенности носа вынуждает человека дышать ртом, из-за чего тело испытывает гипоксию. Переключение на ротовое дыхание на 30-40% снижает насыщение крови кислородом. Отек максимально выражен в первые дни болезни, когда микробы или вирусы атакуют слизистую, разрушают клетки эпителия и формируют воспалительную реакцию тканей. По мере устранения инфекции отек постепенно устраняется и носовое дыхание облегчается. Но в период острых явлений возможны неприятные проявления, в том числе храп по ночам.

Чем опасен храп по ночам?

В ночное время возможно формирование храпа, формирующегося в результате отека носовых раковин и сужения воздухоносных путей. За счет этого проходящий при дыхании воздух создаёт завихрения, проталкивается через суженные отверстия с усилиями, что приводит к формированию аномальных звуков. На фоне храпа нарушается дыхание во сне, оно становится еще более затрудненным, организм испытывает стресс, гипоксию тканей, что нарушает общее состояние и самочувствие. Храпящий человек во сне постоянно ворочается, так как ему не хватает воздуха, от этого страдает сон. Важно перед сном максимально очистить нос от слизи, применять сосудосуживающие капли, чтобы уменьшить отечность и увеличить просвет воздухоносных путей. Это поможет утром чувствовать себя лучше. Кроме того, нужно активно лечить простуду и насморк.

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