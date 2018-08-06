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Проявления ОРЗ: лихорадка, недомогание, заложенность носа, храп при насморке, боль в горле

Агнесса ЛИ   
06 Августа 2018 г.
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 Проявления ОРЗ: лихорадка, недомогание, заложенность носа, храп при насморке, боль в горле

Среди всех диагнозов самым известным и распространенным считается ОРЗ, который расшифровывается как острое респираторное заболевание. При этом нет указания на природу инфекции – микробная она или вирусная, этот термин отражает общее состояние простуженных людей.

Обычно симптомами ОРЗ становятся недомогание и лихорадка, причем цифры температуры могут варьировать от незначительных до высоких. Кроме того, типична разбитость, ломота в мышцах и головная боль. Им сопутствуют такие проявления как заложенность носа или насморк с выраженным выделением слизи, першение в горле и боль, покраснение задней стенки глотки, кашель или покашливание. На фоне заложенности носа и отека слизистых возникает храп по ночам, который нарушает нормальный сон.

Причины ОРЗ

Наиболее распространенными причинами ОРЗ становятся вирусные инфекции различного типа, которые в период межсезонья особенно распространены. Реже признаки респираторного заболевания провоцируют микробные поражения – стафилококк или стрептококк, другие возбудители, относящиеся к группе условно-патогенных и патогенных. При невыясненной этиологии простуды ставят именно данный диагноз, который не отражает причины, только симптомы заболевания. Подробнее о понятии ОРЗ и его симптомах читайте в материале https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/orz/. Принципы лечения для всех респираторных инфекций примерно едины, поэтому в легких случаях, если нет угрозы осложнений, вполне возможно лечение без подробного выяснения причин, только посиндромно, применяя препараты для облегчения самых тревожащих симптомов.

Проявления ОРЗ: лихорадка, недомогание, заложенность носа, храп при насморке, боль в горле

Заложенность носа при простудных патологиях

Одним из самых неприятных проявлений при ОРЗ считается заложенность носа и насморк. Хотя они существенно не нарушают общее состояние, не мешают привычной деятельности, но субъективно неприятны. Нарушение носового дыхания при сильном отеке и заложенности носа вынуждает человека дышать ртом, из-за чего тело испытывает гипоксию. Переключение на ротовое дыхание на 30-40% снижает насыщение крови кислородом. Отек максимально выражен в первые дни болезни, когда микробы или вирусы атакуют слизистую, разрушают клетки эпителия и формируют воспалительную реакцию тканей. По мере устранения инфекции отек постепенно устраняется и носовое дыхание облегчается. Но в период острых явлений возможны неприятные проявления, в том числе храп по ночам.

Чем опасен храп по ночам?

В ночное время возможно формирование храпа, формирующегося в результате отека носовых раковин и сужения воздухоносных путей. За счет этого проходящий при дыхании воздух создаёт завихрения, проталкивается через суженные отверстия с усилиями, что приводит к формированию аномальных звуков. На фоне храпа нарушается дыхание во сне, оно становится еще более затрудненным, организм испытывает стресс, гипоксию тканей, что нарушает общее состояние и самочувствие. Храпящий человек во сне постоянно ворочается, так как ему не хватает воздуха, от этого страдает сон. Важно перед сном максимально очистить нос от слизи, применять сосудосуживающие капли, чтобы уменьшить отечность и увеличить просвет воздухоносных путей. Это поможет утром чувствовать себя лучше. Кроме того, нужно активно лечить простуду и насморк.

Проявления ОРЗ: лихорадка, недомогание, заложенность носа, храп при насморке, боль в горле

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