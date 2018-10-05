Протезирование зубов пожилым людям: специфика предоставления услуги

С возрастом физиологические проблемы начинаются со всеми органами и системами. Не обходит стороной эта незавидная перспектива и зубы. Большая часть пожилых людей сталкивается с проблемой отсутствия одного или большего количества зубов. Успешным решением каждого из случаев становится протезирование.

Технология зубного протезирования

Зубное протезирование совершенствуется с каждым днем. В отношении пожилых пациентов врачи применяют самые деликатные и одновременно эффективные их разновидности. Использование качественных инновационных материалов позволяет создавать протезы, которые визуально ничем не отличаются от природных зубов. Уровень прочности, блеск и цвет ортопедических конструкций подбираются в индивидуальном порядке.

Протезирование для пожилых пациентов может осуществляться одной из методик:

несъемное;

съемное.

Несъемное протезирование подразумевает установку коронок на места отсутствующих зубов. Пройдя по ссылке http://www.med157.ru/stomatology/prosthesis, можно узнать ориентировочные расценки на данную стоматологическую услугу. Итоговая стоимость во многом зависит от того, какие пациент решает устанавливать коронки. На выбор предоставляются их керамические и металлокерамические разновидности.

Съемное протезирование используют, когда у пожилого человека наблюдается значительные дефекты зубного ряда.

Съемные протезы – какую модификацию стоит выбрать?

Наибольшее распространение среди пожилых пациентов получили бюгельные съемные протезы. Они применяются при частичной недостаче зубного ряда, имеют в своей конструкции металлическую дугу. Между собой бюгельные протезы различаются типом крепления в ротовой полости. Для этой цели используется либо кламеры, либо замковое соединение. Первый вариант – самый распространенный, но ортодонту необходимо приложить немало усилий, чтобы улыбка выглядела максимально эстетично.

Протез с замковым соединением – более дорогое решение, но он комфортнее в обращении. Единственное условие: его крепление может осуществляться только на здоровые, не пломбированные зубы. У пожилых людей с этим часто возникают сложности. Поэтому стоматолог делает выбору в пользу бюгельного протеза с кламерами.

При выборе протезов также следует обращать внимание на цвет его основы. Современные возможности позволяют ее делать максимально близкой по тону к ротовой полости человека.

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