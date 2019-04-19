Протезирование зубов: методики, применяемые в сети клиник «Стома»

Стоматологи утверждают: восстановить зубной ряд, вернуть красивую улыбку и способность нормально пережевывать пищу можно практически в любом возрасте. У современных докторов есть разные возможности для того, чтобы помочь своим пациентам.

Протезированием зубов В Санкт-Петербурге занимается сеть частных клиник «Стома». Здесь предлагаются протезы разных видов. Опытные врачи помогут подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая, в том числе с учетом бюджета.

Протезы из металлокерамики считаются вполне надежными и пользуются популярностью, основа для них может быть изготовлена как из недрагоценных, так и драгоценных и полудрагоценных металлов.

Но в настоящее время все больше пациентов выбирают для протезирования диоксид циркония. Этот материал прочнее металла и при этом легче его. Он лишен всех недостатков металлокерамики.

А именно:

Диоксид циркония не проводит тепло, и зубы не реагируют на холодную и горячую пищу.

Он не изменяет со временем цвет зубов и десен (как это происходит с металлокерамикой), а значит прекрасно подходит для протезирования зоны улыбки. Эстетика этого материала безупречна, протезированные зубы невозможно отличить от «своих».

Диоксид циркония биологически инертен, не вызывает аллергию и прочие негативные реакции организма.

Прочность материала настолько высока, что такие протезы служат практически пожизненно и прекрасно выдерживают жевательные нагрузки.

Зубы при подготовке к протезированию цирконием страдают гораздо меньше. Они требуют меньшей обточки.

В сети клиник «Стома» для моделирования и изготовления конструкций из диоксида циркония используется технология CAD/CAM. С помощью сканера создается идеально точное изображение будущих коронок или мостов, которые изготавливаются в Европе, а потом покрываются слоем керамики. Компьютерное моделирование позволяет избежать даже малейших ошибок и неточностей при изготовлении протезов. А это, в свою очередь, гарантирует идеальную подгонку коронки или моста.

Ещё один огромный плюс клиник «Стома» - это наличие большого количества филиалов в разных районах Санкт-Петербурга. На сайте можно легко найти адрес ближайшего филиала.

Ситуация с зубами уже критическая, но страх мешает дойти до стоматолога? В клинике «Стома» прекрасно работают с такими пациентами. Здесь применяется седация при помощи закиси азота. Это процедура, при которой пациент не засыпает, осознает все происходящее, может говорить, а значит воздействие на организм, в отличие от наркоза, минимально. При этом гарантированно наступает успокоение, расслабление, полностью снимается тревожность. Когда пациент спокоен, то и врач успешно выполняет свою работу.

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