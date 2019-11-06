Протезирование зубов: что предлагает современная стоматология

В настоящее время протезирование – привычный и вполне доступный способ восстановить зубной ряд. Такая услуга может потребоваться в любом возрасте, так как потеря собственных зубов может произойти по разным причинам.

Но чтобы установка протезов прошла успешно, и результаты соответствовали ожиданиям, лучше обратиться в клинику, где есть абсолютно все возможности для успешного протезирования, как, например, здесь intelstom.ru/stomatologic/protezirovanie-zubov/: качественная диагностика на современном томографе, новые материалы, квалифицированные специалисты, возможности создания 3D модели идеально подходящих протезов.

Важно помнить, что плохо подогнанные или просто некачественные протезы - это не только зря потраченные деньги, причем немалые. Это и целый ряд проблем со здоровьем и качеством жизни: невозможность нормально жевать пищу, плохая дикция, боли в челюстях, шее и голове, нарушение прикуса и так далее.

Часто пациенты задаются вопросом: какие протезы лучше выбрать.

Этот вопрос всегда решается индивидуально с лечащим врачом. Многие сейчас предпочитают несъемные протезы или импланты, но окончательное решение принимает специалист на основе данных о здоровье пациента и состоянии его ротовой полости.

Преимущества имплантов:

- долговечность. Поскольку основой является штифт, который заменяет корень зуба и крепится в десне, то имплант может служить всю жизнь, чего не скажешь о других протезах.

- импланты практически не отличаются от собственных зубов.

Существует и одномоментная имплантация. Это когда штифт ставится сразу на место удаленного зуба. После этого устанавливается временная коронка, что позволяет человеку вести привычный образ жизни до момента установки постоянной коронки. Это особенно важно для людей, ведущих активную жизнь.

Имплантировать можно как один зуб, так и весь зубной ряд. На такое решаются люди. Которые не могут или не хотят носить съемные зубные протезы.

Минусы имплантов:

- довольно высокая стоимость.

- наличие противопоказаний. Это онкологические заболевания, сахарный диабет, воспалительные заболевания ротовой полости, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы и другое.

В некоторых случаях врач может предложить изготовить съемные протезы. Такое может быть, если зубы отсутствуют почти полностью, а имплантация невозможна по каким-либо причинам.

Плюсы съемных протезов:

- возможность установки в любом возрасте

- отсутствие противопоказаний по здоровью

- невысокая стоимость

- достаточно быстрое изготовление.

Есть, конечно, и минусы:

-привыкание, иногда длительное и сопровождающееся неприятными ощущениями.

- психологический дискомфорт.

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