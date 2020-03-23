Просто кладезь полезных жиров и витаминов. О чем это? О сале, конечно!

Удивительную вещь мне довелось услышать от врачей. Они сказали, что для нормализации уровня холестерина необходимо употреблять небольшой кусочек сала. И ещё желательно с чесноком! Но ведь сало считается жирным продуктом. А тут говорят о пользе. Кроме того, медики употребили словосочетание «диетический продукт». Вообще в гол

ове всё перемешалось! Стереотипы рухнули. Андрей Кремнёв

Рекомендуемая норма - 30 граммов соленого сала в день

Стереотипы для того и существуют, чтобы их когда-то разрушать. На самом деле сало – диетический продукт, несмотря на высокую калорийность. Во-первых, свиное сало легко и полностью усваивается. Далее, в нём нет трудноперевариваемых частей, которые будут гнить в кишечнике. И наконец, свиное сало поможет, если захочется похудеть. Для этого нужно съесть кусочек (30–40 граммов) за 30–40 минут до еды. Тогда будешь чувствовать себя сытым.

И вообще, многие недооценивают пользу этого продукта. Особенно сейчас, когда в моде разного рода теории от «любителей здорового и правильного питания». Один из аргументов, что в нём содержится много холестерина. Однако в сале есть именно «хороший холестерин». И самое главное – полезная арахидоновая кислота. Это ненасыщенные жиры, которые очень положительно влияют практически на весь человеческий организм. Сало улучшает работу головного мозга, сердца. Тем, кто занимается интеллектуальной деятельностью, рекомендуется съесть небольшой кусочек перед работой, учёбой, экзаменами.

Также сало хорошо укрепляет кости. Продукт является источником витаминов A, D, E.

Отметим, что наиболее полезно солёное сало, а вот копчёное – уже не очень. Солёное, кроме того, что уже перечислено, усиливает отхождение желчи и очищает организм. Допустимая полезная норма – 30 граммов качественного солёного, натёртого специями сала в день.

Наконец, пользу свиного сала можно ощутить при боли в суставах, отравлениях и поражениях ионизирующей радиацией. Маститы, подагра, ожоги и отморожения в народной медицине лечатся путём смазывания соответствующих участков тела салом. А дополнительная польза регулярного употребления этого продукта проявляется в том, что он способствует уменьшению количества канцерогенов в крови и защите от рака.

Понятно, что, как и со всем остальным, тут нужно знать меру. Иначе польза обратится во вред. И касательно того же холестерина, и заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поэтому пусть будет вкусно, но аккуратно!

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По инф. argumenti.ru

