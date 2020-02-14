Простатит "догоняет" молодых мужчин. Что же предпринять?

Простатит - деликатная проблема, которая, увы, знакома многим мужчинам, особенно тем, кто перешагнул сорокалетний рубеж. Частое мочеиспускание, боли, проблемы в интимной жизни - вот некоторые симптомы этого недуга. Но сейчас, по наблюдением врачей, количество больных протатитом увеличилось, и все чаще сталкиваются с этим молодые мужчины. Почему же простатит "помолодел"?

Основная причина воспаления предстательной железы - инфекция

Для мужчин самая, пожалуй, неприятная и страшная болезнь – это не инфаркт и не инсульт, а именно простатит. Дискомфорт ощущается как в физическом, так и в моральном плане. Принято считать, что эта болезнь настигает мужчину в зрелом возрасте. Но, увы, в наш стремительный век скоростей и стрессов эта болезнь также помолодела.

У МЕДИКОВ есть такое циничное и печальное выражение: число мужчин, страдающих от простатита, прямо пропорционально их возрасту: после 30 лет их 30%, после 40 – 40%, после 50 – 50% и так далее. Сейчас же количество мужчин, имеющих определённые проблемы, особенно в диапазоне 40–55 лет, увеличилось в процентном отношении ещё больше.

Также ни для кого не секрет, что главная причина возникновения простатита – инфекция. Она, в свою очередь, может быть венерическая или бактериальная. С первой всё, как говорится, понятно, а что касается бактериальной, то зачастую её возбудителем является кишечная палочка, которая может попасть в организм различными путями. Это, например, несоблюдение правил личной гигиены: элементарно грязные руки. Есть и множество других факторов риска. Очень опасно переохлаждение. Начинает падать иммунитет, застаивается кровь в органах малого таза. Кишечная палочка, которая присутствует в организме любого из нас как норма, может размножаться и попадать не туда, куда нужно, если человек замёрз. Очень часто мы не обращаем внимания на то, что долго ждали транспорт на остановке, продолжительное время находились в холодном помещении или просто сильно простыли. В числе пациентов нередко встречаются люди, которые любят зимнюю рыбалку, а значит, находятся на морозе длительное время и, как правило, в сидячем положении и без движения. Застоявшаяся кровь вызывает отёк органов, в том числе простаты. В итоге хуже идёт моча, и микробам легче прикрепиться и размножиться.

Отсюда понятно, что малоподвижный, сидячий образ жизни, офисная работа также являются «стимуляторами» для получения этого недуга. Потому что отсутствие физической нагрузки также порождает застой крови в предстательной железе.

Любые хронические заболевания тоже способствуют развитию болезни. Медики акцентируют внимание на кариесе. Казалось бы, каким образом связаны рот и предстательная железа? Однако микробы проделывают свой путь, и кариес, как и бронхит, помимо своих неприятных и опасных последствий, которые они наносят организму, ещё и способствуют развитию простатита. Очагом также могут стать недолеченные хронический гайморит, синусит, отит и простое больное горло.

Ну и, как всегда, отмечаем несбалансированное питание, сигареты и алкоголь. Большинство крепких напитков расширяют сосуды, а это приводит к разным застоям и отёкам.

Ещё немаловажный момент, который обязательно нужно прояснить: как следует лечить простатит. Рекламные ролики, которые в гигантских количествах заполонили ТВ-каналы, рассказывают о многих «чудодейственных» средствах. Тема простатита и его лечения затмила всё остальное. Особенно «умиляет», хотя правильнее сказать – возмущает, навязывание в качестве панацеи даже не каких-то препаратов, а так называемых народных средств. Внушается мысль, что можно легко вылечиться без посещения врача, без консультации со специалистом. То есть купите такой-то продукт или настойку, регулярно употребляйте его, и больше ничего делать не надо! Грызите условные орехи, получайте удовольствие, и всё пройдёт само собой! Ни следить за собой, ни беречься, ни лечиться не нужно! Но так не бывает.

Поэтому мужчинам после 40 лет необходимо ежегодно посещать уролога, чтобы выявить проблему на ранних стадиях. Специалист уже назначит лечение, но обычно вначале, как правило, проводится диагностика с помощью УЗИ. Однако, увы, многие мужчины традиционно игнорируют этот совет, не отдавая себе отчёт в том, что цена вопроса – здоровье.

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По инф. argumenti.ru



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