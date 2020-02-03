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Признаки, с которыми мужчина должен идти к врачу
По инф. "Российской газеты"   
03 Февраля 2020 г.
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Медики назвали три основных симптома, которые могут свидетельствовать о раке предстательной железы, пишет "РГ".

Признаки, с которыми мужчина должен идти к врачу

Мужчинам старше сорока лет нужно регулярно обследоваться у врача

Этот вид рака относится к наиболее распространенным онкозаболеваниям у мужчин. Но сильная боль при раке простаты обычно возникает на поздней стадии, когда опухолевые клетки уже распространились за пределы органа.

Однако есть признаки, которые должны насторожить мужчину и стать причиной для обращения к врачу. К ним относятся проблемы при мочеиспускании, кровь или изменение цвета мочи или спермы, а также болезненные ощущения и нарушения при интимных отношениях.

В публикации отмечается, что эти симптомы вовсе не обязательно указывают на наличие онкозаболевания. У них могут быть более безобидные причины. Однако лучше все же обратиться к врачу. А мужчинам старше 40 лет и вовсе рекомендуется регулярно проходить осмотры, даже если они чувствуют себя здоровыми.

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