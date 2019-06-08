Прежде чем идти на пляж, посчитайте родинки

Заболеваемость раком кожи - меланомой - растет год от года, напоминает "РГ". Количество диагностированных случаев выросло на 40,3 процента, а смертность - на 13,4 процента, рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
Когда загар опасен
Меланома - одна из агрессивных форм рака: спасти человека можно, если диагноз поставлен на ранней стадии. На 74 процента риск возникновения этого заболевания увеличивает загар. Меланома выглядит как неоднородного цвета пятнышко на коже, с неровными границами и ассиметричной формой.
Врачи советуют наблюдать за всеми родинками на теле
Если родинка (невус) начала менять цвет или расти, а также была травмирована - это повод обратиться к дерматологу-онкологу. Появление новых родинок после 25 лет также опасный сигнал.
Если вы насчитали у себя больше 30 невусов, то солнце вам категорически запрещено.
Однако многие все предостережения врачей не воспринимают серьезно: летом пляжи забиты загорающими, и далеко не каждому, к счастью, будет поставлен страшный диагноз. Дело в том, что способность относительно безопасно загорать - генетическая. Не так давно сотрудники медико-генетического центра Genotek обследовали почти 6 тысяч россиян: оказалось, что генетическая защита от солнечных ожогов есть только у 1,5 процента участников эксперимента.
А вот 4 процента оказались в группе наименее защищенных: у них обнаружились мутации в генах, ответственных за синтез меланина. Это значит, что в одних и тех же условиях одни люди могут получить красивый загар, а другие - серьезные солнечные ожоги.
В любом случае, загорать врачи рекомендуют осторожно. Относительно безопасные часы - с 9 до 11 и с 16 до 18, и то при наличии солнцезащитного крема.
Но, оказывается, в возникновении меланомы "виновато" не только солнце, есть и другие причины развития этого агрессивного онкологического заболевания.
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
На развитие заболевания также могут повлиять постоянные недосыпы. Здесь ключевую роль играет гормон мелатонин, который вырабатывается ночью в темноте (любой источник света замедляет этот процесс).
Чтобы не нарушать секрецию мелатонина и сон, рекомендуется укладываться спать до 11 часов вечера. Привычка регулярно засиживаться до глубокой ночи грозит недостатком гормона и проблемами со здоровьем.
"Нормальный" мелатонин защищает кожу от опасного ультрафиолетового излучения. Также он является мощным антиоксидантом и может "поглощать" свободные радикалы лучше, чем витамины А или С.
Исследования также показывают, что риск развития рака кожи увеличивает курение.
Третий момент связан с употреблением продуктов с пестицидами, токсичными пищевыми добавками и другими вредными ингредиентами. Так, специалисты рекомендуют есть сезонные фрукты и овощи, избегать жирного пережаренного мяса и не злоупотреблять сладостями.
Лучшим напитком для профилактики рака кожи назван кофе. Как пишет Food.news, только одна чашка кофе в день может снизить риск развития меланомы на три процента.
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