Препарат Пилорис: лечение гастрита и язвы

Пилорис для желудка – лечебное питание на основе водорослей фукус, предназначенное для лечения гастрита и язвы желудка. Идея его создания принадлежит Российскому Исследовательскому Институту, где была разработана особая низкотемпературная технология. Благодаря этому, в препарате Пилорис сохранены витамины, пищевые волокна и другие микроэлементы необходимые для регенерации и восстановления органов ЖКТ.

Составляющие продукта:

Главным компонентом питания являются водоросли фукус. Они убивают и выводят из желудка бактерию Хеликобактер Пилори, а также нейтрализуют бактерии, выделяемые ей. Кроме того, Пилорис, цена которого относительно невысока, благодаря фукусу предотвращает язвенные заболевания, гастрит и злокачественные новообразования в области ЖКТ.

Сок топинамбура является полезным пребиотиком, стимулирующим рост нормальной микрофлоры организма.

Клюква способствует правильному обмену веществ, купирует процессы воспаления. Пилорис содержит до 30 витаминов и минералов, поэтому часто входит в состав средств для больных с разными онкологиями.

Альгинат натрия выводит из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды.

Очищенная вода активно способствует укреплению общего состояния организма.

Один препарат для решения множества проблем

Пилорис для желудка не просто ликвидирует источники многих болезней, он оказывает комплексное воздействие на желудочно-кишечный тракт и заставляет его работать самостоятельно, без помощи лекарств. Медленно всасываясь в организм, он устраняет симптомы изжоги, которая может быть как отдельным заболеванием, так и причиной более серьезных болезней.

Препарат Пилорис нормализует работу кишечника и поджелудочной железы, устраняет вздутия, метиоризм, дисбактериоз. Восстанавливает защитный слой слизистой оболочки, нормализует уровень ферментов в организме, а также защищает печень. Благодаря этому желудок возвращается к правильной работе, тем самым запуская нормализацию других органов.

Преимущества питания

Пилорис обеспечивает сильный и одновременный лечебный эффект.

Препарат действует комплексно и прогрессивно на все органы желудочно-кишечного тракта.

Лекарство имеет гелеобразную форму.

Пилорис является препаратом для диетического питания.

Лекарство состоит исключительно из натуральных компонентов.

Препарат является единственным в своем в роде, аналогичных продуктов не существует.

Отзывы клиентов о препарате довольно хорошие.

Узнать более подробную информацию и сделать заказ можно на официальном сайте продавца лечебного питания.

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