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Препарат Пилорис: лечение гастрита и язвы

Агнесса ЛИ   
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Препарат Пилорис: лечение гастрита и язвы

Пилорис для желудка – лечебное питание на основе водорослей фукус, предназначенное для лечения гастрита и язвы желудка. Идея его создания принадлежит Российскому Исследовательскому Институту, где была разработана особая низкотемпературная технология. Благодаря этому, в препарате Пилорис сохранены витамины, пищевые волокна и другие микроэлементы необходимые для регенерации и восстановления органов ЖКТ.

 

Составляющие продукта:

  • Главным компонентом питания являются водоросли фукус. Они убивают и выводят из желудка бактерию Хеликобактер Пилори, а также нейтрализуют бактерии, выделяемые ей. Кроме того, Пилорис, цена которого относительно невысока, благодаря фукусу предотвращает язвенные заболевания, гастрит и злокачественные новообразования в области ЖКТ.
  • Сок топинамбура является полезным пребиотиком, стимулирующим рост нормальной микрофлоры организма.
  • Клюква способствует правильному обмену веществ, купирует процессы воспаления. Пилорис содержит до 30 витаминов и минералов, поэтому часто входит в состав средств для больных с разными онкологиями.
  • Альгинат натрия выводит из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды.
  • Очищенная вода активно способствует укреплению общего состояния организма.

Один препарат для решения множества проблем

Пилорис для желудка не просто ликвидирует источники многих болезней, он оказывает комплексное воздействие на желудочно-кишечный тракт и заставляет его работать самостоятельно, без помощи лекарств. Медленно всасываясь в организм, он устраняет симптомы изжоги, которая может быть как отдельным заболеванием, так и причиной более серьезных болезней.

Препарат Пилорис нормализует работу кишечника и поджелудочной железы, устраняет вздутия, метиоризм, дисбактериоз. Восстанавливает защитный слой слизистой оболочки, нормализует уровень ферментов в организме, а также защищает печень. Благодаря этому желудок возвращается к правильной работе, тем самым запуская нормализацию других органов.

Преимущества питания

  • Пилорис обеспечивает сильный и одновременный лечебный эффект.
  • Препарат действует комплексно и прогрессивно на все органы желудочно-кишечного тракта.
  • Лекарство имеет гелеобразную форму.
  • Пилорис является препаратом для диетического питания.
  • Лекарство состоит исключительно из натуральных компонентов.
  • Препарат является единственным в своем в роде, аналогичных продуктов не существует.
  • Отзывы клиентов о препарате довольно хорошие.

Узнать более подробную информацию и сделать заказ можно на официальном сайте продавца лечебного питания.

Препарат Пилорис

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