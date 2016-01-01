Препарат Пилорис: лечение гастрита и язвы

Пилорис для желудка – лечебное питание на основе водорослей фукус, предназначенное для лечения гастрита и язвы желудка. Идея его создания принадлежит Российскому Исследовательскому Институту, где была разработана особая низкотемпературная технология. Благодаря этому, в препарате Пилорис сохранены витамины, пищевые волокна и другие микроэлементы необходимые для регенерации и восстановления органов ЖКТ.
Составляющие продукта:
- Главным компонентом питания являются водоросли фукус. Они убивают и выводят из желудка бактерию Хеликобактер Пилори, а также нейтрализуют бактерии, выделяемые ей. Кроме того, Пилорис, цена которого относительно невысока, благодаря фукусу предотвращает язвенные заболевания, гастрит и злокачественные новообразования в области ЖКТ.
- Сок топинамбура является полезным пребиотиком, стимулирующим рост нормальной микрофлоры организма.
- Клюква способствует правильному обмену веществ, купирует процессы воспаления. Пилорис содержит до 30 витаминов и минералов, поэтому часто входит в состав средств для больных с разными онкологиями.
- Альгинат натрия выводит из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды.
- Очищенная вода активно способствует укреплению общего состояния организма.
Один препарат для решения множества проблем
Пилорис для желудка не просто ликвидирует источники многих болезней, он оказывает комплексное воздействие на желудочно-кишечный тракт и заставляет его работать самостоятельно, без помощи лекарств. Медленно всасываясь в организм, он устраняет симптомы изжоги, которая может быть как отдельным заболеванием, так и причиной более серьезных болезней.
Препарат Пилорис нормализует работу кишечника и поджелудочной железы, устраняет вздутия, метиоризм, дисбактериоз. Восстанавливает защитный слой слизистой оболочки, нормализует уровень ферментов в организме, а также защищает печень. Благодаря этому желудок возвращается к правильной работе, тем самым запуская нормализацию других органов.
Преимущества питания
- Пилорис обеспечивает сильный и одновременный лечебный эффект.
- Препарат действует комплексно и прогрессивно на все органы желудочно-кишечного тракта.
- Лекарство имеет гелеобразную форму.
- Пилорис является препаратом для диетического питания.
- Лекарство состоит исключительно из натуральных компонентов.
- Препарат является единственным в своем в роде, аналогичных продуктов не существует.
- Отзывы клиентов о препарате довольно хорошие.
Узнать более подробную информацию и сделать заказ можно на официальном сайте продавца лечебного питания.
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