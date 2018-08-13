Преимущества и особенности современных стоматологических услуг

Красивая белоснежная улыбка во все времена являлась важнейшим показателем наличия у человека здоровья, удачи и достатка. Так что неудивительно, что услуги современной стоматологии очень популярны.
В специализированной клинике врач способен определить, в каком состоянии находятся ткани и зубы, что осуществляется благодаря тщательной диагностике. Это дает возможность делать выбор в пользу наиболее эффективного лечения.
Необходимость протезирования
Случается такое, что нужно удалить зуб. Или же, если случилась травма, может понадобиться протезирование. Важно помнить о том, что данная процедура нужна как для поддержания эстетики, так и для защиты человеческого здоровья. Протезирование позволяет предотвратить появление различных дефектов, поскольку распределение зубной нагрузки получается равномерным. Если протезы поставить вовремя, то получится успешно предотвратить многие проблемы.
Сегодня инновационные технологии установки протезов позволяют решать любые задачи, а имплантаты являются одними из самых существенных стоматологических достижений, поскольку позволяют в полной мере восстанавливать потерянные зубы. Имлантатное протезирование можно назвать едва ли не самым актуальным методом их восстановления.
Технология all-on-4
Для людей, нуждающихся в том, чтобы зубной ряд был в максимально хорошем состоянии, прекрасно подойдет протезирование all-on-4 в Москве. Данная технология протезирования на 4 имплантата отличается существенными достоинствами, к которым относятся такие факторы:
- почти полное отсутствие возможности получения травмы;
- минимальные сроки подготовки к подобной процедуре;
- устанавливаемые данным способом протезы выделяются большим количеством функций, отличаются отсутствием дискомфорта;
- маленькое количество имплантатов позволяет проводить протезирование очень быстро и легче, чем прочие методы;
- технология all-on-4 подходит человеку в любом возрасте;
- в первый день после процедуры данные протезы могут осуществлять функцию жевания;
- маленький период реабилитации.
Существенным достоинством можно назвать и то, что данные конструкции имеют потрясающее свойство – долговечность. Если их установка производится профессионалом, а затем осуществляется правильный уход, то протезы могут прослужить многие десятилетия. Если вы заинтересованы в получении результата, который оправдает все ваши ожидания, обращайтесь к хорошо себя зарекомендовавшим специалистам с большим опытом работы.
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