Повышенная потливость ночью: разберемся в причинах

Эта физиологическая неприятность может быть сигналом болезни, сообщает "МК-Латвия" .

Отчего бывает ночная потливость?

Потеете ночью? Если это не от жары, то стоит проверить здоровье

Менопауза

Потливость часто возникает при гормональных изменениях. Она может стать сигналом начинающейся менопаузы. Женщине желательно обратить на этот признак внимание и обратиться к врачу, который поможет скорректировать это новое для организма состояние. Спите в хорошо проветриваемом помещении, носите одежду из натуральных тканей.

Изжога

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), или кислотный рефлюкс, а попросту — изжога, может стать еще одной причиной этой неприятной реакции организма. Наиболее ярко заболевание проявляется ночью, из-за горизонтального положения тела, поэтому принимайте на ночь препараты, помогающие снизить отток желудочного сока и сопровождающие его симптомы.

Храп

Если храпящий во сне мужчина вызывает раздражение, то для женщины это просто считается неприличным. А ведь подобная ситуация говорит о серьезной патологии — апноэ. Процесс нарушения дыхания вызывает сильное потоотделение. Существует определенная терапия, которая поможет избавиться от данного недуга и его последствий.

Гипертиреоз

Пропитанная потом постель может стать свидетельством повышенного уровня гормонов щитовидной железы. Болезнь провоцирует повышение температуры, тем самым образовывая пот в большом количестве. Обратитесь к эндокринологу — врач подберет вам курс лечения, и проблема уйдет.

Гипогликемия

Резкое снижение уровня сахара в крови человека — гипогликемия. Она сопровождается ночными кошмарами, беспокойным сном и, как следствие, обильным потоотделением. Регулярно контролируйте показатели глюкозы — подобные симптомы могут быть свидетельством начала сахарного диабета.

Источник: www.mklat.lv

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