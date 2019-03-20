Поспать днем для сердца полезно

Группа врачей из больницы «Асклепий» греческого города Вула под руководством Леонидаса Пулименоса (Leonidas Poulimenos) рекомендует пациентам с артериальной гипертонией дневной сон в качестве средства, способного улучшить их состояние.
Свои доводы они представили на 68-й ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии в Новом Орлеане.
Наблюдая за пациентами, врачи установили, что у тех из них, кто спал днем, наблюдалось большее снижение давления по сравнению с остальными. «Сон в середине дня, по-видимому, снижает уровень артериального давления в той же степени, что и другие изменения образа жизни, – говорит один из авторов исследования кардиолог Манолис Каллистратос. – Например, снижение содержания соли в пище и потребления алкоголя может снизить уровень артериального давления на 3–5 мм рт. ст. Низкие дозы антигипертензивных препаратов обычно снижают уровень артериального давления в среднем на 5-7 мм рт. ст. Наши результаты важны, потому что снижение артериального давления даже на 2 мм рт. ст. может снизить риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как сердечный приступ, до 10%».
Исследование охватило 212 пациентов с диагнозом гипертоническая болезнь (115 женщин и 97 мужчин). Их средний возраст составлял 62,5 года. Среднее значение систолического и диастолического артериального давления за сутки для них составляло составляло 129,9 на 76,7 мм рт.ст. Большинство участников были некурящими (74,6%) и не болели сахарным диабетом (74,6%). Во время наблюдений оценивались изменения давления в течение суток, наличие и продолжительность сна в середине дня (в среднем 49 минут), а также образ жизни пациентов: употребление кофе, алкоголя, соли в пище, уровень физической активности. Участники носили специальный монитор артериального давления для измерения и отслеживания артериального давления через регулярные промежутки времени в ходе их обычной повседневной жизни.
Как оказалось, среди любителей поспать днем среднее суточное систолическое давление было ниже на 5,3 мм рт.ст. (127,6 мм рт.ст. против 132,9). При рассмотрении обоих показателей артериального давления люди, которые спали днем, также получили более благоприятные результаты (128,7 на 76,2 против 134,5 на 79,5). Обнаружилась и прямая связь между продолжительностью сна и снижением давления. Каждый час сна снижает среднесуточное систолическое давление на 3 мм рт. ст. «Мы, конечно, не хотим побуждать людей спать часами днем, но, с другой стороны, им не следует испытывать чувство вины, если они немного вздремнут, учитывая потенциальную пользу для здоровья», – говорит доктор Каллистратос.
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