Посещение проктолога – что надо знать?

При современном уровне жизни в мегаполисе и не только человек достаточно много времени проводит, сидя за компьютером: это работа, общение с друзьями и единомышленниками в группах, всевозможные игры, программы, как результат неприятные ощущения и боли в прямой кишке. И мы торопимся записаться на прием к проктологу, чтобы выяснить: есть геморрой или нет, и что с этим делать? Врач принимает исключительно по записи, прежде чем посетить врача, необходимо знать: как подготовиться к приему проктолога.

Необходимое обследование прямой и толстой кишки пройдет успешно, если за два-четыре часа до осмотра сделать специальную очистительную микроклизму, такие же микроклизмы необходимо дважды поставить накануне вечером с интервалом в два часа. В день осмотра прием пищи разрешается, а вот накануне желательно не употреблять в пищу еду, вызывающую метеоризм (бобовые, капуста, дрожжевой хлеб). Так и вы будете себя чувствовать комфортно, и врач сможет достоверно поставить диагноз.

Малоинвазивное лечение геморроя

Если заболевание не запущенно, геморрой находится на начальных стадиях (всего их четыре), стоит попробовать консервативный метод лечения или малоинвазивные методы, которые очень эффективны, хотя и не являются операционными. К малоинвазивным способам лечения относятся методики воздействия на геморроидальный узел:

Склеротерапия геморроидальных узлов. Электрокоагуляция. Лигирование с применением латексных колец. Криодеструкция. Воздействие радиоволнами. Лазеротерапия.

Все эти методы наиболее щадящие, приближены к естественному процессу отмирания и отторжения геморроидальных узлов, но, к сожалению, иногда врачам приходится назначать оперативное вмешательство.

Хирургическое удаление геморроя – когда это необходимо

К сожалению, многие надеются на самолечение или рекомендации интернет ресурсов, не спешат посетить проктолога и приходят на прием уже с третьей-четвертой стадией геморроя. Иногда консервативные и малоинвазивные методы неэффективны и возникают рецидивы, заболевание прогрессирует, и врачи предлагают оперативные методы, как геморроидэктомия по Миллигану-Моргану. При этой операции проводится радикальное удаление всех геморроидальных узлов одновременно с участком слизистой над геморроем. Восстановление после операции длительное, около месяца. В первые дни иногда необходимы обезболивающие препараты. Требуется соблюдение определенной диеты.

Хирургические операции проводят исключительно в крайних случаях, когда испробованы все методы, а заболевание прогрессирует. Чтобы этого не допустить, позаботьтесь о себе и посетите проктолога!

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