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Пополнить домашнюю аптечку можно, заказав лекарства по интернету
Агнесса ЛИ   
16 Мая 2018 г.
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med 996

Возраст диктует свои правила жизни и иногда, чтобы поддержать здоровье, требуется регулярный прием лекарств. А если появились хронические заболевания, то походы в аптеку могут стать чуть ли не ежедневными. Вот и приходится тратить не только деньги, но и время: не в каждой аптеке окажется именно то, что нужно и по доступной цене.

И тут на помощь придут аптечные сети, в которых можно заказать любой товар для здоровья по интернету. Например, огромный ассортимент лекарств для различных заболеваний можно найти на сайте - http://farmlend.ru/. Здесь легко найти любое лекарство по привлекательной цене, которая будет ниже, чем в аптеке. А для постоянных покупателей предусмотрены скидки. Это особенно выгодно, если какое-то лекарство приходится принимать постоянно.

заказать лекарство

После оформления заказа товар резервируется и покупатель сможет забрать его в ближайшей аптеке. На сайте можно приобрести и другие полезные для здоровья товары: косметику, медицинские приборы, диетическое питание.

Важно не только приобрести препарат по выгодной цене, но и правильно им воспользоваться.

Для этого:

  • Обязательно выясните у врача особенности приёма препарата.
  • Никогда не принимайте чужие лекарства даже при похожих симптомах и не назначайте их себе сами, руководствуясь рекомендациями знакомых или интернет-советчиков.
  • Прежде чем выпить лекарство, прочтите аннотацию. Важно знать о противопоказаниях, побочных эффектах, совместимости с другими лекарствами и пищей.
  • Каждый раз, собираясь принять таблетку, убедитесь, что это нужный препарат в правильной дозе. Ведь многие лекарства выглядят очень похоже и легко ошибиться и с дозировкой, и с самим лекарством.
  • Никогда самостоятельно не меняйте дозу и не отменяйте препарат, особенно назначенный для постоянного приема. Это может вызвать резкое обострение хронического заболевания.
  • Если приходится принимать несколько лекарств, то лучше купить таблетницу. В неё раскладываются лекарства на день и снижается риск принять нечаянно лишнюю таблетку.
  • Чтобы не пропустить время приема, поставьте напоминание на телефоне или заводите будильник.
  • Если у каждого члена семьи свои лекарства, их нужно хранить отдельно друг от друга.
  • Никогда не покупайте медикаменты с рук и на сомнительных сайтах. Не стоит соблазняться чрезвычайно низкой ценой – велик шанс приобрести подделку.
  • При покупке проверьте срок годности лекарства.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
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