Фенхель является многолетним (реже двулетним) растением из семейства зонтичных. Цветет фенхель летом, а плоды созревают в начале – середине осени. Дикорастущий фенхель встречается в Крыму, Средней Азии и Закавказье.

Семена фенхеля часто применяют для лечения колик у маленьких детей

Для фенхеля лучше подходит плодородная почва или чернозем. Это растение выращивают в Китае, Японии, Германии, Румынии и других странах мира.

Полезные свойства фенхеля

В фенхеле содержатся витамины различных групп, которые полезны человеческому организму, особенно в период болезни. Фенхель обладает антибактериальным свойством, а также желчегонным и диуретическим воздействием. Растение применяют в качестве спазмолитического средства. Его рекомендуют использовать людям, у которых нарушена моторика кишечника. Фенхель имеет в своем составе такие вещества, которые оказывают успокаивающее действие на нервную систему.

Масло семян фенхеля содержит более 87 летучих соединений, в том числе полифенольные антиоксиданты розмариновая кислота, хлорогеновая кислота, кверцетин и апигенин. Более того, в семенах фенхеля было выявлено более 28 соединений, в том числе анетол, фенхон, метилхавикол и лимонен.

Соединение анетол - обладает противоопухолевыми, противомикробными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Одно лабораторное исследование показало, что анетол подавляет рост клеток и индуцирует апоптоз - запрограммированную гибель клеток в клетках рака молочной железы человека. А кроме того, соединение анетол расслабляет желудок.

Масло фенхеля

Эфирное масло фенхеля очищает весь организм, выводит токсины. Масло обладает отхаркивающим, спазмолитическим и противовоспалительным свойствами, а также снижает кровяное давление, улучшает работу сердца. Кроме того, это масло применяют для улучшения аппетита. Масло фенхеля обладает бактерицидным, мочегонным и ветрогонным свойствами. Его рекомендуют применять при гепатите, дисбактериозе, цистите, туберкулезе легких и многих других заболеваниях.

Кроме такого огромного количества положительных качеств, у этого масла имеются и отрицательные стороны: его нельзя использовать беременным женщинам и маленьким детишкам.

Масло применяют в виде средства для массажа, компрессов и ванн.

Масло фенхеля при бронхите. Взяв 5–10 капель эфирного масла фенхеля, их растворяют в 200 мл кипяченого молока. Принимать лекарство нужно теплым, можно подсластить сахаром.

Применение фенхеля в медицине

Фенхель в народной медицине применяют чаще всего в виде отваров и настоев, которые рекомендуют использовать при бессоннице, метеоризме, кашле и болях в животе. Из фенхеля делают воду, которая получила название «укропная вода» и применяется в случае скопления газов у малышей. Кроме того, это растение производит хороший слабительный эффект. Фенхель помогает улучшить состояние людей, страдающих почечными заболеваниями, простудными и глазными болезнями.

Семена растения применяют для приготовления отвара, который помогает вылечить кожные заболевания и конъюнктивит. Фенхель – отличное средство от запора и тошноты.

Фенхель для лактации. Возьмите по 1,5 грамма следующих плодов: фенхеля, укропа и аниса. Теперь эту смесь заливаем стаканом сметаны. Всё это перемешиваем и отравляем в духовку на малый огонь на полчаса. Принимают готовый препарат перед сном каждый день в теплом виде.

Фенхель при гастрите. Берем плоды фенхеля, корни солодки, корни пырея и алтея по 1 чайной ложке. Сюда же добавляем 1 чайную ложку листьев ромашки. Всё хорошо перемешиваем, берем 1 чайную ложку этого сбора и заливаем 200 мл кипятка. Оставляем на 1 час настояться. Процедив готовый настой, его применяют по 200 мл на ночь.

Фенхель при хроническом кашле. Берем плоды фенхеля и измельчаем их. Теперь 1 чайную ложку готового сырья заливаем 200 мл воды и отправляем на слабый огонь на полчаса. Сняв с огня, процеживаем отвар и принимаем трижды в день по 2 столовых ложки. приём лекарства необходимо производить за четверть часа до еды.

Сок фенхеля при нарушении менструального цикла. Возьмем траву фенхеля, плоды моркови и свеклы. Выжмем из них сок и смешаем всё в равных долях. Принимать нужно по 100 мл готового смешанного сока дважды в день.

Фенхель для похудения. Семена фенхеля не только избавляют от чувства голода, но и ещё дают мочегонный эффект. Чаще всего для похудения применяют чай из фенхеля. Для его приготовления берут 20 граммов семян фенхеля и заливают стаканом кипятка. Поставим состав на огонь на полчаса. Сняв с огня, оставим на полчаса настояться. Если хотите быстрее похудеть, то, кроме чая, можете ещё добавлять семена фенхеля в еду.

Противопоказания к применению фенхеля

Фенхель нужно начинать принимать в малых дозах, так как у многих людей есть индивидуальная непереносимость к нему. Кроме того, фенхель не рекомендуется в следующих случаях:

во время беременности, так как фенхель содержит вещества, которые являются конкурентами женских половых гормонов;

при эпилепсии;

при диарее;

при нарушении сердечного ритма

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Выращивание фенхеля

Фенхель выращивают семенным способом. Перед посевом семян почву нужно очистить от сорняков, перекопать и удобрить. Для посева семян больше всего подходит ранняя весна. Посев необходимо производить, соблюдая расстояние между рядами в полметра. Когда на всходах появятся два настоящих листочка, делают прореживание. Ухаживать за фенхелем несложно: это растение нуждается только в подкормках, прополке и регулярном рыхлении. Чтобы получить нежный утолщенный стебель, растение нужно окучить. Спустя 1,5 месяца со дня посева можно собирать утолщения и листья растения. Листья собирают в течение двух месяцев.

Источник: www.ayzdorov.ru

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