ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Покупаем нужные лекарства, при этом бережем деньги и время
Агнесса ЛИ   
27 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

med 996

Как сэкономить на лекарствах? Этим вопросом задаются многие, но особенно он актуален для людей старшего возраста, ведь лекарств обычно нужно больше, а покупать их приходится с пенсии.

Самый простой способ потратить меньше – это искать и заказывать лекарства по интернету, используя специальные сайты для поиска лекарств в аптеках. Они помогут быстро найти нужный препарат по самой низкой цене, заказать необходимое лекарство, и даже забронировать его в нужной аптеке, ближайшей к дому. Деньги тоже будут экономиться, ведь при заказе в интернете цена, как правило, ниже. Но это далеко не всё, чем может помочь интернет. Например, сайт  «В аптеке» предлагает своим пользователям систему поиска лекарств не по названию препарата, а по заболеванию. Допустим, средства от аллергии, простуды, паразитов и так далее. В этом случае можно увидеть сразу весь список препаратов, которые применяются при данной проблеме.  На этом же ресурсе можно почитать подборку полезных статей, которые помогут правильно подобрать все нужное для какой-то конкретной ситуации. Специалисты рассказывают о том, как собрать аптечку для будущей мамы, или аптечку автомобилиста, что нужно иметь при себе аллергикам и так далее.

Полезная информация тоже поможет сэкономить финансы – ведь тогда меньше шансов купить что-то лишнее или неподходящее.

Тема дорогих лекарств и гораздо более дешевых аналогов становится тем актуальнее, чем дороже сами лекарства. В сети можно найти сотни тысяч сайтов со списками дорогих лекарств и их дешевых «заменителей». Как к этому относиться? Вопрос не простой. Естественно, хороший врач сам спросит, сможет ли пациент приобрести дорогой препарат и объяснит, почему нужно именно это лекарство.

При этом нельзя легкомысленно относиться к замене лекарств, так как часто «похожее» вовсе не значит «то же самое». Дешёвые аналоги могут отличаться степенью очистки, качеством сырья и так далее.

Поэтому ко всему нужно подходить разумно и если речь идёт о лечении простуды, то вполне можно сэкономить и не покупать самые дорогие сосудосуживающие капли, иммуномодуляторы (об эффективности которых можно долго спорить) и разнообразные спреи. То же можно сказать о головной боли. Если она случается изредка, то можно обойтись привычным анальгином или цитрамоном. А при разовом переедании вполне поможет недорогой панкреатин, а креон и микразим не понадобится.

Совсем другое дело, если речь идёт о тяжёлых недугах и хронических заболеваниях. Когда препарат практически поддерживает жизнь человека. В этом случае принимать решение самостоятельно и заменять лекарство аналогом без консультации с врачом нельзя ни в коем случае.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 