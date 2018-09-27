Покупаем нужные лекарства, при этом бережем деньги и время

Как сэкономить на лекарствах? Этим вопросом задаются многие, но особенно он актуален для людей старшего возраста, ведь лекарств обычно нужно больше, а покупать их приходится с пенсии.
Самый простой способ потратить меньше – это искать и заказывать лекарства по интернету, используя специальные сайты для поиска лекарств в аптеках. Они помогут быстро найти нужный препарат по самой низкой цене, заказать необходимое лекарство, и даже забронировать его в нужной аптеке, ближайшей к дому. Деньги тоже будут экономиться, ведь при заказе в интернете цена, как правило, ниже. Но это далеко не всё, чем может помочь интернет. Например, сайт «В аптеке» предлагает своим пользователям систему поиска лекарств не по названию препарата, а по заболеванию. Допустим, средства от аллергии, простуды, паразитов и так далее. В этом случае можно увидеть сразу весь список препаратов, которые применяются при данной проблеме. На этом же ресурсе можно почитать подборку полезных статей, которые помогут правильно подобрать все нужное для какой-то конкретной ситуации. Специалисты рассказывают о том, как собрать аптечку для будущей мамы, или аптечку автомобилиста, что нужно иметь при себе аллергикам и так далее.
Полезная информация тоже поможет сэкономить финансы – ведь тогда меньше шансов купить что-то лишнее или неподходящее.
Тема дорогих лекарств и гораздо более дешевых аналогов становится тем актуальнее, чем дороже сами лекарства. В сети можно найти сотни тысяч сайтов со списками дорогих лекарств и их дешевых «заменителей». Как к этому относиться? Вопрос не простой. Естественно, хороший врач сам спросит, сможет ли пациент приобрести дорогой препарат и объяснит, почему нужно именно это лекарство.
При этом нельзя легкомысленно относиться к замене лекарств, так как часто «похожее» вовсе не значит «то же самое». Дешёвые аналоги могут отличаться степенью очистки, качеством сырья и так далее.
Поэтому ко всему нужно подходить разумно и если речь идёт о лечении простуды, то вполне можно сэкономить и не покупать самые дорогие сосудосуживающие капли, иммуномодуляторы (об эффективности которых можно долго спорить) и разнообразные спреи. То же можно сказать о головной боли. Если она случается изредка, то можно обойтись привычным анальгином или цитрамоном. А при разовом переедании вполне поможет недорогой панкреатин, а креон и микразим не понадобится.
Совсем другое дело, если речь идёт о тяжёлых недугах и хронических заболеваниях. Когда препарат практически поддерживает жизнь человека. В этом случае принимать решение самостоятельно и заменять лекарство аналогом без консультации с врачом нельзя ни в коем случае.
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