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Подозрительные родинки, ранки? С ними надо к врачу!
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.

Подозрительные родинки? С ними надо к врачу!

Желательно периодически самостоятельно осматривать все родинки на теле

Врач пояснил, что прежде всего, должны насторожить незаживающие ранки на теле, пятнышки с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек.

Среди прочих тревожных признаков Сидоров назвал постоянную усталость, снижение аппетита, потерю веса, а также увеличение лимфоузлов.

В данном случае, добавил он, первое, что нужно сделать, — обратиться за консультацией к врачу. Специалисты должны провести диагностику — визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию и, при необходимости, — цитологическое исследование. При установлении диагноза — направить на лечение.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, сейчас для лечения рака кожи применяются новейшие методики. И если раньше выживаемость пациентов с метастазической меланомой составляла не более четырех месяцев, то сегодня она превысила срок в шесть лет.

По инф. rosbalt.ru

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