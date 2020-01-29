Подозрительные родинки, ранки? С ними надо к врачу!





Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.

Желательно периодически самостоятельно осматривать все родинки на теле

Врач пояснил, что прежде всего, должны насторожить незаживающие ранки на теле, пятнышки с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек.

Среди прочих тревожных признаков Сидоров назвал постоянную усталость, снижение аппетита, потерю веса, а также увеличение лимфоузлов.

В данном случае, добавил он, первое, что нужно сделать, — обратиться за консультацией к врачу. Специалисты должны провести диагностику — визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию и, при необходимости, — цитологическое исследование. При установлении диагноза — направить на лечение.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, сейчас для лечения рака кожи применяются новейшие методики. И если раньше выживаемость пациентов с метастазической меланомой составляла не более четырех месяцев, то сегодня она превысила срок в шесть лет.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ