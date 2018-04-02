Вот уже 10 лет отмечается Всемирный день больного эпилепсией, сообщает "Российская газета". Впервые он был проведен 26 марта - это был крик души девятилетней Кессиди Меган, которая с раннего возраста страдала этим заболеванием. Сверстники обижали девочку, считая ее умственно неполноценной. Пытаясь переубедить их и привлечь внимание к своей беде, девочка провела Фиолетовый день.

Рекомендации врача: первая помощь при приступе эпилепсии

Инициатива ребенка нашла отклик среди представителей Ассоциации эпилепсии в Новой Шотландии, а впоследствии ее поддержали и в других международных организациях. Знаменитую телебашню в Торонто однажды даже в знак солидарности с "фиолетовым" движением на один вечер окрасили в фиолетовый цвет. Но важно не только здравое отношение к людям, страдающим этим недугом, но и практическая помощь, когда у них начинается очередной эпилептический приступ. Как оказать ее? Практическими советами с корреспондентом "РГ" поделилась Инна Щедеркина, врач-невролог детской Морозовской больницы департамента здравоохранения Москвы.

Важно оставаться с человеком во время приступа и до момента полного восстановления сознания

- Это состояние пугает окружающих, особенно увидевших его впервые, - рассказала она. - Приступ невозможно ни предотвратить, ни остановить. Важно понимать, что человек в это время ничего не осознает и не испытывает никакой боли.

По словам врача, человеку, оказавшемуся рядом, лучшей помощью будет сохранение спокойствия и соблюдение следующих правил:

1. Во время приступа больного нельзя переносить, кроме случаев, когда ему может угрожать опасность, например, на проезжей части, возле огня, на лестнице или в воде.

2. При повышенном слюноотделении и рвоте больного надо положить на бок или повернуть его голову на бок. Делать это следует мягко, не применяя силу.

3. Не пытайтесь ограничивать движения человека.

4. Не пытайтесь открыть рот человека, даже если произошло прикусывание языка: это может привести к травме зубов, слизистой полости рта, верхней и нижней челюстей и самого языка. Важно понимать, что прикусывание языка возникает в самом начале приступа. Если больной прикусил язык или щеку, то травма уже произошла. Дальнейшие попытки открыть рот бесполезны и могут привести к травмам слизистой полости рта.

5. Нужно подождать, когда закончится приступ, находясь рядом с больным и внимательно наблюдая за его состоянием, чтобы правильно и полно описать проявления приступа врачу.

6. Очень важно засечь время, когда начался приступ, поскольку длительность приступа или серий приступов, приближающаяся к 30 минутам, означает, что больной входит в угрожающее его жизни состояние - эпилептический статус. В этой ситуации необходимо вызвать "Скорую медицинскую помощь".

7. После приступа, как правило, больной чувствует слабость, истощение или засыпает. В этом случае не надо его тревожить, чтобы дать возможность восстановиться нервным клеткам. Нужно убедиться, что приступ закончился и у больного наступил постприступный сон. Пациент без сознания, не реагирует на окружающих, "не пробуждается"; пациент после приступа реагирует как человек, которому "мешают спать".

Необходимо оставаться рядом с больным и дождаться, когда закончится период спутанности сознания (если таковая развивается) и сознание полностью восстановится.

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