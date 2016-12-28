Перелом шейки бедра - как не пропустить травму

Шейка бедра - анатомическое образования кости, которая соединяет её тело с головкой - той частью, что входит в сустав. При травме эта связь нарушается и конечность перестает нормально функционировать. Актуальность этой проблемы повышается среди старшей возрастной группы.
Преимущественно пожилой возраст людей, которые часто подвергаются данной травме и наличие множества сопутствующих патологий других органов и систем требуют особого внимания к проблеме. Именно поэтому постоянно идет разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации, посвященных перелому шейки бедренной кости.
Украинские ученые также внесли значительный вклад в решение данной проблемы. Киевский институт ортопедии и травматологии по сей день дарит пациентам с данной проблемой возможность восстановить функции конечности. Записаться на прием к одному из сотрудников можно на сайте www.ortho.in.ua.
Как происходит данный перелом
Чаще всего шейка ломается при падении. По этой причине в период зимней непогоды повышается частота данной травмы. Хотя и в другое время года этот перелом занимает лидирующие позиции в статистических данных.
Частое возникновение данной проблемы среди людей пожилого возраста имеет ряд причин. Во первых, это тот факт, что возрастные проблемы с координацией и походкой приводят к частым падениям и ударам. Также, играет роль структура костной ткани. С возрастом она теряет эластичность и устойчивость, становится более уязвимой и хрупкой.
Шейка является наиболее тонкой частью кости. Этот факт и действие тяжести тела на данный участок являются причиной возникновения перелома именно в этом месте.
Как не пропустить признаки травмы?
Если произошел факт падения обратите внимание на следующие симптомы:
- резкая боль в ноге и паху
- невозможность движения конечности в связи с усилением боли
- небольшое укорочение травмированной ноги в сравнении со здоровой
- небольшой выворот ноги в сторону
- невозможность удерживать ногу на весу
Если присутствует несколько признаков из этой группы - необходимо в неотложном порядке обратиться к опытному ортопеду-травматологу.
Возможности лечения перелома
Если позволяет состояние пациента - проводится оперативное вмешательство. Это может быть остеосинтез - частичная замена сустава. Иногда применяется эндопротезирование - полное замещение суставных поверхностей. Выбор метода происходит после диагностических процедур.
Лечение требует длительного периода времени с последующей реабилитацией.
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