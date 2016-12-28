Перелом шейки бедра - как не пропустить травму

Шейка бедра - анатомическое образования кости, которая соединяет её тело с головкой - той частью, что входит в сустав. При травме эта связь нарушается и конечность перестает нормально функционировать. Актуальность этой проблемы повышается среди старшей возрастной группы.

Преимущественно пожилой возраст людей, которые часто подвергаются данной травме и наличие множества сопутствующих патологий других органов и систем требуют особого внимания к проблеме. Именно поэтому постоянно идет разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации, посвященных перелому шейки бедренной кости.

Украинские ученые также внесли значительный вклад в решение данной проблемы. Киевский институт ортопедии и травматологии по сей день дарит пациентам с данной проблемой возможность восстановить функции конечности. Записаться на прием к одному из сотрудников можно на сайте www.ortho.in.ua.

Как происходит данный перелом

Чаще всего шейка ломается при падении. По этой причине в период зимней непогоды повышается частота данной травмы. Хотя и в другое время года этот перелом занимает лидирующие позиции в статистических данных.

Частое возникновение данной проблемы среди людей пожилого возраста имеет ряд причин. Во первых, это тот факт, что возрастные проблемы с координацией и походкой приводят к частым падениям и ударам. Также, играет роль структура костной ткани. С возрастом она теряет эластичность и устойчивость, становится более уязвимой и хрупкой.

Шейка является наиболее тонкой частью кости. Этот факт и действие тяжести тела на данный участок являются причиной возникновения перелома именно в этом месте.

Как не пропустить признаки травмы?

Если произошел факт падения обратите внимание на следующие симптомы:

резкая боль в ноге и паху

невозможность движения конечности в связи с усилением боли

небольшое укорочение травмированной ноги в сравнении со здоровой

небольшой выворот ноги в сторону

невозможность удерживать ногу на весу

Если присутствует несколько признаков из этой группы - необходимо в неотложном порядке обратиться к опытному ортопеду-травматологу.

Возможности лечения перелома

Если позволяет состояние пациента - проводится оперативное вмешательство. Это может быть остеосинтез - частичная замена сустава. Иногда применяется эндопротезирование - полное замещение суставных поверхностей. Выбор метода происходит после диагностических процедур.

Лечение требует длительного периода времени с последующей реабилитацией.

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