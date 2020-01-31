Перелом ребер: симптомы, причины, лечение

Перелом рёбер – одна из самых неприятных травм. Человек испытывает сильную боль между ребрами при движении и в покое, просто при дыхании. И особенность перелома ребер в том, что иногда пострадавший не получал никаких травм, ударов, а перелом, тем не менее, присутствует. Как такое может быть?

Ребра могут ломаться в результате каких-то заболеваний

Перелом рёбер – одна из самых неприятных травм. Поскольку диагностировать её непросто, процесс заживления идёт небыстро, и человек испытывает постоянно дискомфорт.

НЕРЕДКО люди на ногах переносят незначительные повреждения (трещины) или переломы одного ребра. В этом случае кости зачастую срастаются неправильно, криво, и тогда предстоит более мучительное и долгое лечение. Ведь кости не закреплены, например, бандажом или крепким корсетом и «гуляют» и двигаются при ходьбе.

И да, действительно, перелом может случиться и без получения травм, ранений, других происшествий. Медики различают два типа переломов: в зависимости от состояния рёберных костей. К первому типу относят повреждения здоровых костей, вызванные механическими травмами. Второй тип – это патологические переломы, возникающие вследствие различных заболеваний и их осложнений. И тогда достаточно минимальных механических воздействий, порой просто неосторожных движений, таких как неправильный поворот тела, наклон и так далее.

С первым типом перелома, как говорится, всё понятно. Они происходят при ударах по грудной клетке, по рёбрам сбоку или сзади. Это может быть удар кулаком или тупым предметом. Также подобное повреждение часто происходит при дорожно-транспортном происшествии (ДТП), падении с высоты. Нередко подобные травмы встречаются у профессиональных атлетов. Причём независимо от того, каким видом спорта занимается человек.

Второй же тип чаще всего возникает при остеопорозе, ревматоидном артрите, остеомиелите. Часто это происходит при первичной опухоли кости или, наоборот, при злокачественной. Более того, переломы могут возникнуть и при генетическом заболевании.

Второй тип опасен именно тем, что человек долго не может понять причины возникновения недуга и не спешит обращаться к врачу. Со временем болезнь будет только усугубляться, и даже при маленькой трещине кость постепенно начнёт разрушаться. Костные обломки будут тереться друг о друга и вызвать в месте травмы нестерпимую боль.

Повреждённые ребра достаточно чувствительны, боль длится несколько недель. Врач может обнаружить наличие деформации при пальпации грудной клетки. Изменения цвета кожи, кровоподтёки указывают на место воздействия травмы. С целью уточнения диагноза обычно проводят рентгенографическое обследование. Но даже при рентгенограммах определить переломы не всегда удаётся. Тогда проводят другие специфические исследования визуализации рёбер. Наиболее информативным методом в этой области считается компьютерная томография.

Если перелом всё же диагностирован, то лечат его обычно консервативным методом. Вообще следует отметить, что переломы рёбер хорошо срастаются без специального лечения, но наблюдение специалиста, само собой, должно быть. В самом начале, в момент доставки в стационар, пациенту вводят местное обезболивание. Иногда эту процедуру повторяют два-три раза в неделю. Но делают это, как правило, если боль не проходит или возвращается.

Как говорилось выше, при движении и дыхании грудная клетка постоянно двигается, и обеспечить постоянный покой в области перелома – нереально. Поэтому главная цель травматолога – создать для пациента относительный покой. Для этого накладывают круговую повязку, как правило, эластичным бинтом. И пациент, чувствуя бинт как физически, так и «в голове», учится дышать не как принято – грудью, а животом.

В первые дни после получения травмы врачи рекомендуют заниматься дыхательной гимнастикой.

Следует избегать физической активности. Немаловажно и правильно отдыхать. Также правильно оборудовать спальное место. Как именно, подскажет специалист. Как и нужную гимнастику, и питание. Обычно курс лечения составляет от 3 до 8 недель в зависимости от тяжести заболевания.

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По инф. argumenti.ru



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