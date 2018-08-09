Откуда берутся отеки и как от них избавиться?

Что является признаком возрастных изменений? В основном это морщины, дряблость кожи, иногда лишний вес. Но часто одновременно с этими неприятными вещами появляются отёки – как ещё один признак возраста и, возможно, каких-то проблем со здоровьем. Если вы заметили у себя такое явление, то в первую очередь нужно понаблюдать за собой и выяснить, что провоцирует отечность в вашем случае.

И сразу начать борьбу с застоем жидкости вот с этих проверенных 9 способов избавиться от отёков.

Разберемся, что же такое отёки?

Наше тело состоит из воды на 70%, третья часть этой воды находится в клетках организма, а две трети – в межклеточном пространстве. Вот когда этой воды в межклеточном пространстве становится больше, и она там задерживается, возникает отёк.

Отёки могут быть на разных частях тела и на каком-то ограниченном пространстве – это местные отёки. Их причиной бывают не только заболевания, но и жара, долгое пребывание в одном положении, аллергическая реакция.

А бывают и общие отеки, когда лишней жидкости накапливается много и отекает всё тело. Такие отёки всегда признак заболевания, чаще сердца или почек.

Чаще всего люди жалуются на отеки на лице и на ногах

Отеки ног могут быть не связаны с каким-то заболеванием, а возникать от долгого пребывания на ногах, особенно в неудобной обуви, перетягивания резинками носков или тесной одеждой. В этом случае ноги будут отекать к вечеру, а к утру все будет в порядке.

В подобной ситуации нужно принять общие меры: сменить обувь, вечером делать ванночки для ног, массаж и так далее.

Но иногда отекшие ноги сигнализируют о варикозе, тромбофлебите или начинающейся сердечной недостаточности. «Сердечные» отёки располагаются на лодыжках и не исчезают.

Лицо чаще всего бывает отёчным с утра. Причины: большое количество жидкости, выпитое на ночь, алкоголь, кофе, поздние ужины, особенно сладкая, жареная, соленая, углеводная пища. Иногда отечности способствует молоко. В этом случае все просто: нужно нормализовать режим питания, вечером пить травяные чаи, поможет и массаж.

Если все меры приняты, а лицо продолжает отекать, особенно вокруг глаз, то нужно проверить почки. Когда этот орган не справляется со своей работой, это неизбежно приводит к отекам и чаще всего на лице.

Поскольку отек – это застой жидкости, то чем активнее идут обменные процессы, тем меньше шансов на застойные явления. Отеки часто возникают при проблемах с сосудами, чаще капиллярами.

Поэтому полезно все, что ускоряет обменные процессы, укрепляет сосуды и повышает их тонус. Нужно регулярно двигаться, особенно на свежем воздухе. Также рекомендуются занятия физкультурой, особенно плавание. Вообще любые водные процедуры оздоравливают сосуды, а, следовательно, решают проблему отеков.

Иногда женщины, чтобы избавиться от отечности, резко сокращают количество выпитой жидкости. Это абсолютно неверно и даже вредно, особенно если стоит жара. Пить обычную воду нужно обязательно, так как обезвоживание тоже провоцирует застой жидкости.

Из продуктов хорошо выводит лишнюю воду свежая зелень, особенно петрушка, некрахмалистые овощи и фрукты.

Важно проследить, насколько часто появляются отёки, где они расположены и с чем связаны. В любом случае, если отёки регулярные,появляются на одних и тех же местах и никакие обычные методы не помогают с ними справиться, то обязательно нужно идти к врачу. Ведь отёк сам по себе – не болезнь, а симптом какого-то неблагополучия в организме.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ