Открытие ученых: у витамина В12 обнаружились противораковые свойства

После того, как специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН установили, что витамин В12 действует как убийца раковых клеток, медики напоминают рацион питания с оптимальным содержанием этого витамина.

Много витамина В12 в продуктах животного происхождения

В достаточном количестве витамин В12 содержится в постной свинине и мясе домашней птицы. В 100 граммах куриной печени содержится 20 микрограммов витамина, тогда как суточная потребность организма в нем составляет порядка 3-5 микрограммов.

Много нужного витамина содержится в говядине (около 5 микрограммов на 100 граммов мяса), но примерно вдвое больше - в говяжьих субпродуктах.

Также витамин В12 присутствует в составе сыра моцарелла, который также богат необходимым для имунной системы белком.

В 90 граммах тунца, даже консервированного, содержится дневная доза витамина В12, однако медики не рекомендуют употреблять более 340 граммов этой рыбы в неделю, поскольку в ней присутствуют и нежелательные вещества.

Вдвое больше витамина в сельди, присутствует он и в сардинах, которые также богаты протеином и докозагексаоновой кислотой (ДГК), которая очень важна для улучшения функций мозга.

Ранее сообщалось, что ученые определили, что витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток. По мнению исследователей, их открытие дает шанс на разработку эффективных противораковых лекарств.

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По инф. rosbalt.ru