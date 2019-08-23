Отек Квинке: симптомы и первая помощь

Отёк Квинке, или ангионевротический отёк, – это реакция организма на воздействие различных биологических или химических факторов, которые имеют аллергическую природу.

Механизм отёка похож на другие аллергические реакции, но в данном случае более выражен сосудистый компонент. В общих словах это выглядит следующим образом: при попадании аллергена в организм происходит выброс в кровь биологически активного вещества – гистамина. Гистамин расширяет кровеносные сосуды, нарушается проницаемость сосудов, жидкость из кровотока проникает в ткани, возникает отёк.

Реакция развивается очень быстро и может сопровождаться зудом кожных покровов, различными высыпаниями, но не всегда.

Отек Квинке возникает быстро и может быть опасен для жизни!



Сверхчувствительная реакция наступает при попадании в ЖКТ или дыхательные пути, а затем в кровоток. Аллергенами могут быть пищевые продукты, на которые чаще развивается реакция, их восемь: рыба, морепродукты, соя, яйца, арахис, молоко, злаковые, цитрусовые. Кроме того, могут быть возбудителями пыльца растений, домашняя пыль и шерсть домашних животных, медицинские препараты, особенно антибиотики; консерванты, красители, стабилизаторы, которые довольно часто сейчас используют в пищевой промышленности.

Другой частый путь проникновения аллергена в организм – укусы различных насекомых.

Первые признаки отека Квинке выражаются в появлении чувства покалывания во рту, как будто вы выпили газированную воду. Начинают отекать шея, нижняя часть лица. Отёк распространяется на нос, губы, язык, веки, кисти и стопы, верхнюю часть грудной клетки. Кроме дискомфорта и неудобств эти отёки особых проблем не вызывают, если только не возникает отёк органов дыхания или мочеполовых органов. При отёке мочевыводящих путей человек не может сходить в туалет, происходит задержка мочи, а вот отёк гортани вызывает удушье и очень серьёзную угрозу для жизни человека.

При отёке гортани больной жалуется на першение в горле, затруднение дыхания и чувство комка в горле. Подобные симптомы очень тревожные, поэтому при их появлении необходимо сразу же вызывать «скорую помощь».

Что нужно сделать до приезда «скорой помощи»?

• Успокойте больного и усадите его в удобное положение. Снимите одежду, которая затрудняет дыхание. Обеспечьте приток свежего воздуха.

• Ограничьте контакт с аллергеном.

• Если дома нашлись какие-либо противоаллергические препараты, то нужно дать таблетку.

• Дайте больному больше щелочной воды (1 г соды на 1 л воды) или щелочную минеральную воду.

• Для облегчения зуда на область отёка приложите любой холодный предмет (лёд, грелка с холодной водой, холодный компресс).

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По инф. argumenti.ru



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