Отделяем слухи от правды: важные сведения о коронавирусе





Вокруг вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, плодится масса разных слухов. "РГ" собрала ответы на наиболее частые вопросы. Что нужно знать о коронавирусе, чтобы перестать паниковать?

О коронавирусе ходит множество слухов, большинство из них далеки от правды

1. Лечится ли это?

- Да. Хотя 2019-nCoV в зарубежных СМИ называют "вирусом-убийцей", процент смертей от общего числа зараженных (по крайней мере, пока) сопоставим с привычным сезонным гриппом (2-4 процента, по разным данным). По последней информации из Китая, лабораторно подтверждено заражение 4,5 тысячи человек, состояние 967 оценивается как тяжелое, умерло 106. При этом 60 больных закончили курс лечения, выздоровели и выписались из больниц.

2. Какие лекарства помогают?

- Специфического препарата от коронавируса нет. Поэтому лечение - симптоматическое, то есть врачи всеми средствами облегчают состояние больных. Антибиотики при вирусной пневмонии не применяют - против вирусов они не "работают". При тяжелой пневмонии больных поддерживают с помощью искусственной вентиляции легких. Два года назад, кстати, минздрав России рапортовал, что аппараты ИВЛ закуплены для реанимаций медучреждений во всех регионах.

Кроме того, в Китае врачи тестируют 30 лекарств, в том числе некоторые антиретровирусные препараты, которыми лечат ВИЧ - их с определенным успехом применяли во время эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года (там "вредничал" тоже коронавирус, родственный нынешнему). Впрочем, справятся ли эти лекарства с новым вирусом, делать выводы пока рано.

3. Зачем пассажиров проверяют с помощью тепловизоров?

- Главные признаки поражения новым вирусом сродни проявлениям гриппа - лихорадка, слабость и сухой кашель. Поэтому важно сразу же изолировать температурящих людей, чтобы исключить у них заражение именно новым 2019-nCoV. Правда, у некоторых заболевших еще до повышения температуры проявились другие признаки болезни: диарея, тошнота, рвота, ломота в суставах (признак интоксикации), конъюнктивит. В последних рекомендациях специалисты Народной больницы Университета Уханя говорят, что пациенты с подобными симптомами должны проявлять осторожность - изолироваться и обратиться за медицинской помощью.

4. Почему каждый год прививают от гриппа, а от коронавируса вакцины нет?

- Грипп стабильно приходит к нам каждый год. Вирус очень изменчив, и эпидемиологи научились прогнозировать распространение разных его штаммов. Ежегодно в феврале-марте ВОЗ выпускает рекомендации (для стран Северного полушария), в которых сообщает, какие типы вируса гриппа ожидать в следующем эпидемиологическом сезоне. Эксперты определяют два штамма вируса А и два - типа В, и во всех странах в течение весны-лета каждый год выпускают вакцины, содержащие три или все четыре штамма гриппа из утвержденного ВОЗ списка. Этими вакцинами осенью и прививают население разных стран. Каждый год - новыми.

Что касается коронавируса, вспышки, им вызванные, случаются редко. Так было в 2002-2003 с атипичной пневмонией, а также "верблюжьим гриппом", который встречается начиная с 2012 года. Поскольку ежегодных эпидемий нет, заранее предсказать вспышку (и наработать необходимый объем вакцины) невозможно.

Но, как это было с эпидемией Эбола, при угрожающем распространении заболевания вакцина делается прямо во время вспышки, и ее применяют в "полевых" условиях. В Китае сейчас идет работа над вакциной против нового вируса. У нас тоже подобрать "ключ" к 2019-nCoV пытаются ученые сразу двух НИИ.

5. Можно ли заразиться через посылку из Китая, еду в китайском ресторане?

- Слухи в сети сейчас бродят разные: народ боится получать заказанные вещи, доставленные Алиэкспрессом, а последняя "фишка" - не покупайте бананы, они могут оказаться заразными. В то же время эпидемиологи уверенно говорят: вирус "живет, плодится и размножается" в человеческом организме, а также в организме некоторых животных, а во внешней среде он не стоек. Под подозрением летучие мыши, енотовидные собаки и даже... некоторые виды змей. У них ученые сумели выделить вирусы, схожие по геному с 2019-nCoV, но частично, а не полностью.

Поэтому с точностью назвать "резервуар" специалисты пока не могут. Они рекомендуют (особенно тем, кто в эти дни оказался в Китае) избегать контактов с любыми дикими и сельскохозяйственными животными, не ходить на рынки, где они продаются, в цирки и зоопарки. Власти Китая уже позакрывали несколько рынков, торгующих всяческой живностью.

А вот с едой, приготовленной с тепловой обработкой, заразиться нельзя. Но если инфицированный повар или официант оставит вирус на тарелке - то да, это риск подцепить заразу. Что касается посылок, здесь нагнетать не стоит: даже если предположить, что заразившийся китаец чихнул на содержимое вашего ящика, во внешней среде вирус живет недолго. Гораздо меньше, чем нужно времени посылке, чтобы долететь из Китая в Россию.

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Кстати

В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Отслеживается вся информация по заболеваемости. Если в гостиницах и других людных местах будут выявлены тревожные сигналы, туда будут направлены оперативные медицинские бригады для сплошного осмотра. Вне зависимости от ситуации с коронавирусом московский транспорт ежедневно проходит полную дезинфекцию. Все 6,5 тысячи автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев моют перед выездом, а раз в неделю проходит углубленное обслуживание.

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