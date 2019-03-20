От чего сердце может разбиться?

Да, синдром разбитого сердца существует, и он может быть столь же опасным, как инфаркт.

"Смерть близкого человека, спор с любовью всей своей жизни, победа любимой футбольной команды - столько событий, в которых эмоции могут сокрушить нас, вплоть до ощущения, что наше сердце разрывается. В отдельных случаях именно так и происходит. Ежегодно во Франции 3 тыс. человек становятся жертвами синдрома разбитого сердца, также называемого синдромом такоцубо (TTS)", - пишет журналист Le Figaro Николас Гутьеррес.

"Как эмоции получают такое влияние? Недавнее исследование предполагает, что это может быть связано с работой мозга! Группа исследователей из Университетской больницы Цюриха (Швейцария) проанализировала активность мозга 15 пациентов с синдромом такоцубо и сравнила ее с активностью мозга 39 здоровых людей", - говорится в статье.

"Наши результаты показывают, что у пациентов с TTS нарушена связь с мозгом, что приводит к иной трактовке различных эмоций. Из-за этого они могут стать более чувствительными к сильным эмоциям", - резюмирует доктор Елена Темплин-Гадри, соавтор этой работы, опубликованной 5 марта 2019 года в журнале European Heart Journal.

"Синдром такоцубо впервые был описан в 1991 году. Из-за сходных симптомов часто TTS принимается за инфаркт, однако у него совершенно другое происхождение. В то время как инфаркт вызван закупоркой коронарных артерий, TTS происходит из-за деформации левого желудочка сердца, которое больше не может обеспечить исполнение своей насосной функции и тем самым не способно отправлять в наше тело достаточно крови, чтобы позволить ему работать должным образом", - поясняет автор публикации.

"Синдром разбитого сердца в основном поражает женщин старше 50 лет и, как считается, является причиной около 5% сердечных приступов у женщин. Однако эта цифра может быть недооценена", - указывает Le Figaro.

"Этот синдром до сих пор недостаточно диагностируется и оказывается нераспознанным даже среди кардиологов", - с сожалением говорит доктор Темплин-Гадри.

"Исследователи слишком много внимания уделяют сердцу и забывают о важности мозга в этом заболевании", - подчеркивает кардиолог.

"Предыдущие исследования показывают, что к этому синдрому могут предрасполагать трудности в преодолении стресса и сильных переживаний", - говорится в статье. "Нам всем свойственна способность к адаптации, но у некоторых людей эта способность уменьшается, возможно, из-за опыта слишком стрессовых жизненных ситуаций, и это может сделать их более уязвимыми перед лицом новых источников острого стресса", - поясняет доктор Клеман Дельма, кардиолог в Университетской больнице Тулузы.

"Долгое время TTS считался безобидным из-за его преходящего характера (сердце в конце концов всегда возвращается к своей нормальной форме), однако его не следует воспринимать слишком легкомысленно. Помимо значительного риска рецидива, смертность при синдроме разбитого сердца почти так же высока, как и в случае с инфарктом миокарда (3,7% по сравнению с 5,3%)", - отмечает Гутьеррес.

"Однако не все люди одинаково подвержены риску развития этого синдрома. Менопауза у женщин, например, увеличивает такой риск в 5 раз, вероятно, из-за снижения концентрации эстрадиола, гормона, известного своим кардиозащитным эффектом. Подобный риск также увеличивается при наличии в анамнезе психических заболеваний (таких как депрессия), диабета или курения", - пишет Le Figaro.

"В настоящее время лечения против данного заболевания не существует: "Лечение, применяемое при инфаркте миокарда, представляется не очень эффективным для лечения TTS, даже когда оно применяется эмпирическим путем", - констатирует доктор Дельма.

"Но недавние исследования о связи между мозгом и сердцем должны принести новые возможности для разработки специфического лечения", - резюмирует газета.

Перевод Inopressa.ru

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