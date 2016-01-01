Особенности реабилитации после инсульта

Современная медицина в силах спасти человеческую жизнь после инсульта, но впоследствии для восстановления нормальной жизнедеятельности пациентам следует пройти многостороннюю реабилитацию. Предпринимаемые меры зависят от характеристик наблюдаемых негативных последствий, которые проявляются в виде потери двигательных или речевых функций, проблем с памятью и нервных расстройств. Для получения оптимального результата приступать к восстановлению утраченных функций следует с первых дней после того, как угроза жизни минует.
Направления и этапы восстановления
Первым делом врачи назначают прием лекарств, которые уменьшают отеки вокруг пораженных мозговых тканей (диуретики) и оказывают нейрозащитный эффект (актовегин). В ранний постинсультный период важно сохранить как можно больше нервных клеток, чтобы обеспечить эффективную реабилитацию в дальнейшем.
Далее врачи оценивают состояние больного, характер произошедших нарушений, а затем составляют индивидуальную программу восстановления, основанную на ключевых направлениях:
- Коррекция двигательных нарушений при помощи лечебной физкультуры и курса массажа;
- Восстановление памяти и речи;
- Социальная и психологическая реабилитация в обществе;
- Профилактика осложнений и повторных инсультов с учетом факторов риска.
Где проводится реабилитация?
Как правило, первые восстановительные мероприятия проводятся еще на стадии стационарного лечения – и чем раньше их начинают, тем разительнее будет эффект. На этом этапе ключевую роль играют занятия лечебной физкультурой, но не менее результативен и массаж. С больным работают специалисты-реабилитологи, неврологи и психиатры.
После стабилизации состояния пациента его переводят в реабилитационное отделение, где продолжаются занятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности. После выписки лечение необходимо продолжать в домашних условиям, строго следуя предписаниям доктора.
Еще один вариант – это поступление в специализированный реабилитационный центр. Такое решение обеспечит больному идеальные условия для восстановления: индивидуальные занятия, уникальная программа с учетом характера выявленных нарушений, внимательное, учтивое и доброжелательное отношение персонала, возможность в любое время видеться с родственниками.
Лечение после инсульта длится дольше, чем после инфаркта, поскольку в результате произошедшего гибнет большой объем нервной ткани, разрушаются связи между нейронами из-за образовавшихся отеков. Эффект не всегда отвечает ожиданиям, но упорство пациента и поддержка родных вкупе с профессиональными медицинскими методиками творят чудеса.
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