Особенности лечения зубов детям

Сколько же сейчас родителей на просторах интернета ищут хорошую стоматологию, где проводят лечение зубов детям в СПб и других городах России без боли, без страха и без каких-либо последствий. Это целая проблема... Достаточно один раз напугать маленького ребенка в кресле стоматолога - и все, более он не откроет рот. Именно это приводит в дальнейшем к применению общего наркоза при лечении зубов детям.

Однако, существуют детские стоматологи, которые прекрасно понимают эту проблему и никогда не допустят, чтобы по их вине ребенок напугался и в дальнейшем просто напросто не открыл рот. Это обычные детские доктора, которые любят детей и знают, как к ним "подойти". Все они говорят в один голос - лечение зубов детям следует проводить в том случае, если ты любишь детей. Если же тебе это чувство неведомо, то лучше и не пробовать себя в этой профессии.

Многие родители регулярно водят деток к стоматологу на профилактические осмотры. Дети привыкают к креслу врача и идут туда в очередной раз уже с большой радостью - ведь пообщаться с любимым доктором так весело и интересно.

Именно регулярность привода детей к стоматологу и дает гарантии того, что в дальнейшем не будет серьезных лечений, которые требуют применение местного или общего наркозов. Не будет криков и страхов.

Первый визит к стоматологу у ребенка должен состояться примерно в 1 год. Ведь к этому возрасту уже есть достаточное количество зубов. Врач осмотрит зубки и даст рекомендации по гигиене.

Далее надо приводить чадо к врачу каждые пол года, чтобы своевременно лечить начальный кариес без использования какой-либо анестезии.

Обязательно надо лечить молочные зубы детям. Те родители, которые думают, что молочные зубы ничего не значат, а лечить надо уже постоянные - очень сильно заблуждаются. Молочные зубы "держат" места для постоянных. Если зуб удалить не вовремя - нарушится естественный ход смены зубов, что может негативно сказаться в дальнейшем.

Сейчас лечение зубов детям проводятся различными безболезненными методами.

Серебрение зубов

На начальных этапах проводят серебрение зубов. Этот метод оставляет вопросы у многих специалистов, далеко не все стоматологи считают его эффективным. Однако, он распространен. Метод совершенно безболезненный, не приносящий дискомфорта ребеночку.

Фторирование зубов детям

Для предупреждения развития кариеса проводят процедуру фторирования зубов детям. Это также совершенно безболезненно.

Для лечения кариеса используются современное оборудование, которое позволяет безболезненно и практически полностью комфортно провести лечение кариеса детям.

Лечение иономерным цементом

Стеклоиономерный цемент - современный материал, который восстанавливает пораженные кариесом полости максимально быстро.

Лечение с помощью специального геля

На пораженные кариесом поверхности накладывается гель, который удаляет мертвые ткани. Ребенок ничего не чувствует. Как только ткани удалились - поверхность пломбируется.

Лечение с помощью водной струи

Струя воды вымывает кареозные ткани. Также безболезненный метод.

Лезерное лечение зубов детям

Этот метод основан на способности лазерного луча обезвреживать поврежденные кариесом полости зуба. Методика опять же не причиняет детям никаких неудобств.

Озонирование

Способность убивать бактерии с помощью озона - именно это свойство используется в данном методе лечения кариеса у детей. Озон проникает внутрь полости, "захваченной" кариесом и обезвреживает все бактерии. Далее происходит обычная пломбировка.

Это не все методики лечения зубов детям. Их много и они очень разнообразны.

Остается только удивляться, что стоматологическая медицина шагает вперед такими большими шагами.

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