Осенняя хандра не болезнь, но жить мешает. А ведь есть простые средства от этой напасти

В осени есть своя прелесть – в золоте листвы, в глубине неба, в тишине лесов и садов, в туманах и дождях. Но как же порой тоскливо бывает на душе в эти очаровательные дни! Для многих осень и хорошее настроение – взаимоисключающие понятия, а для кого-то не бывает осени без депрессии. Что же такое творится в природе, что мешает человеку насладиться этим временем года? Рассказывает "МК-Латвия" .

Причины осенней депрессии

Все довольно просто: становится меньше света. Солнце выглядывает реже, чаще над нами повисают серые облака. Это, как ни грустно, нормально для осени в наших широтах. Когда кажется, что хмурое небо висит прямо над головой и давит, происходит вот что: из-за высокой влажности опускается нижняя граница облаков.

Сонливость, вялость и неважное настроение без причины - вот признаки того, что называют сезонной депрессией

Почему они вообще образуются? Потому что с высотой в атмосфере всегда понижается температура. Если воздушные потоки поднимаются вверх, то водяной пар в них охлаждается. И когда его температура достигает определенного значения, водяной пар превращается в капельки воды. Эти капельки, когда совсем маленькие, рассеивают световые волны одинаково, и мы видим белые облака – обычно летом. Но когда капли становятся крупнее, они уже не только рассеивают свет, но и поглощают его часть. И мы видим, как облако темнеет, становясь все более серым. Если относительная влажность высокая, 80–90 процентов, как это бывает осенью и зимой в наших широтах, нижняя граница облаков опускается до 100–200 м. В такой ситуации небо как будто давит на нас. Солнце через такую завесу пробиться не может, и мы вынуждены переживать осень фактически в полумраке. Радости это не прибавляет.

Света нам мало еще и потому, что световой день становится короче. К середине осени во многих регионах активный день обычного человека уже превышает светлую часть суток: приходится вставать еще затемно и заниматься делами, требующими внимания, когда за окном уже стемнело. Мозг же наш устроен так, что темнота для него – сигнал к сворачиванию активности. В темноте увеличивается синтез мелатонина. Это не природное снотворное, как считают многие, а гормон, который «советует» мозгу включать режим отдыха. Отсюда и сонливость, которую мы так часто испытываем в пасмурную погоду и в холодный сезон: для бодрости нам просто не хватает света.

К слову

Сезонной депрессии подвержены люди с темной радужной оболочкой глаз. В этом случае сокращается количество солнечных лучей, через нее проникающих.

Особые приметы

То, что мы называем осенней хандрой или депрессией, на языке врачей называется сезонным аффективным расстройством. Это не настоящая депрессия, но и не просто затяжной приступ плохого настроения, который надо перетерпеть, – такое состояние может сильно нарушать обычную жизнь, если ничего с ним не делать. Вот его особые приметы.

■ Оно чаще регистрируется осенью и зимой с ремиссией весной или летом. Собственно, это главный критерий. Настоящая депрессия тоже может обостряться осенью и зимой, но не так четко привязана к сезонам, а симптомы ее намного тяжелее. Хотя, кстати, бывает редкий вид сезонной депрессии, которая беспокоит только летом.

■ Практически у всех меняется настроение и самочувствие на стыках времен года – это нормально. А вот сезонные аффективные расстройства бывают не у всех. Считается, что таким нарушениям подвержены только около 5 процентов населения, имеющего определенные биологические нарушения, причем не только в нервной системе. Например, есть данные о том, что зимние депрессии имеют тесную связь с наличием сахарного диабета.

■ Сезонная хандра хоть и не является болезнью, имеет свои симптомы: сонливость, вялость, желание поспать подольше, а поесть побольше, и желательно чего-нибудь мучного или сладкого – тянет на углеводистую пищу. Но есть и другие неприятные проявления: раздражительность, капризность, нервозность, повышенная тревожность.

Осень и зиму не отменить, в Италию срочно не переехать, погоду не исправить, а хмуриться несколько месяцев подряд как-то не хочется. Что можно сделать для себя?

Побеждаем осеннюю хандру

ТЕРАПИЯ светом. Учитывая, что одна из причин осенней хандры – недостаток солнечного света, для улучшения состояния часто используют световую терапию, которая хорошо переносится. В большинстве случаев пациентам становится лучше уже через 1–2 недели. Но назначают световую терапию надолго, рекомендуется делать это до начала весны. Не в домашних условиях – это невозможно, так как речь идет об очень мощных источниках света, который к тому же должен быть направлен определенным образом.

ГУЛЯТЬ так гулять. Совсем простой, но работающий, по мнению психотерапевтов, способ – прогулки на свежем воздухе в самое светлое время суток. Обязательно – в те дни, когда солнце все же выглядывает из-за серой облачной завесы.

Заживем ПОЯРЧЕ. Дома годится все, что дает лучшую освещенность: замена темных тяжелых штор на легкие, пропускающие свет, радостных, солнечных цветов, мощные лампочки, больше источников света и пр. Хотя от домашней светотерапии толку не очень много, она все же не помешает.

Даешь КАНИКУЛЫ – всегда верный способ поправить настроение. Если из года в год замечаете за собой, что впадаете в уныние в одно и то же время – например в ноябре, – а остальные «темные» периоды переживаете более или менее бодро, есть смысл запланировать на это время отпуск где-нибудь в солнечной (не обязательно жаркой экзотической) стране или хотя бы регионе.

Храним РЕЖИМ. Велик соблазн пойти на поводу у организма и максимально проспать всю грустную хмарь за окном. А не стоит! Нарушение режима нарушает и обмен серотонина, который имеет важное значение в возникновении депрессивного состояния. Совиный режим, когда утром вы стараетесь проснуться как можно позже, а вечером уж как придется, усугубляет сезонную депрессию. Режим «раньше ляжем – раньше встанем» актуален и в осенне-зимний сезон.

ПРИЯТНОГО побольше. А вот разного рода приятностей типа встреч с друзьями, походов в ресторан и кино, поездок в интересные места, плавания, бани и т.п. в свою жизнь стоит добавить. Ведь если вам что-то приносит удовольствие – это замечательно, здорово и здорово.

А если не помогает?

Если зимняя сонливость и разбитое состояние не поддались «лечению» полноценным сном и хорошими выходными, а тоска не отвечает на «терапию» дружескими посиделками и тем, что раньше приводило вас в восторг, есть смысл забыть про осень с зимой и недостаток света и начать искать настоящую причину вашего состояния.

Источник: www.mklat.lv

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