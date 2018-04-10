Ортопедия в германских клиниках: цены на лечение

Ортопедические заболевания относятся к одним из наиболее распространенных по всему миру. Разные факторы могут стать причиной возникновения проблем с суставами.

Например, причиной такого заболевания суставов, как артрит (воспалительные заболеваний костно-связочного аппарата), являются переохлаждение, перенесенные инфекционные заболевания или хроническая интоксикация. Травмы, чрезмерные физические нагрузки, нарушение обмена веществ становятся причиной развития артрозов, когда вырождается суставная ткань, происходит без какой-либо связи с воспалительными процессами. Любое заболевание суставов, при отсутствии лечения или при неправильном лечении чревато серьезными последствиями - существует большой риск инвалидности.

Где помогут вылечить заболевания суставов? На данный момент одним из мировых лидеров ортопедии являются клиники Германии, одна из них – клиника Вайден – пользуется большой популярностью не только у обычных немцев, но и жителей Чехии, т.к. расположена в немецком городке Вайден, всего лишь в часе езды от Карловых Вар – популярного чешского курорта.

В клинике проводят диагностику и лечение широкого спектра заболеваний опорно-двигательного аппарата, в числе которых стеноз сонных артерий, нарушения кровоснабжения ног, варикозное расширение вен, шунтирующая хирургия.

В германских клиниках применяют самые современные варианты диагностики, при помощи которых устанавливается максимально точный диагноз, а значит подбирается и оптимальная терапия.

Для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата применяются самые разнообразные методы

Главный врач клиники травматологии, доктор медицинских наук Томас Нойбауер-Гартцке рассказывает следующее: «В клинике используются самые современные методы радиологической диагностики, в числе которых компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и другое оборудование, позволяющее проводить качественную диагностику и лечение любого пациента. В ортопедии, доктора клиники специализируются на заменах коленных и тазобедренных суставов, а также возвращают подвижность пораженным конечностям при помощи современных высококачественных протезов, которые называются «custom-made». Такие протезы изготавливаются индивидуально под каждого пациента. Помимо этого, за последние годы клиника травматологии смогла почетных позиций среди остальных европейских клиник в ревизиях тазобедренных суставов».

В центре работают мега профессиональные специалисты, применяются новейшие методики, в числе которых АТLS (Advanced Trauma Life Support). Данная методика помогает моментально предоставлять необходимую врачебную помощь пострадавшим с разного рода повреждениями костей таза, позвоночника, нижних и верхних конечностей.

Срочный приём пациентов производят в специально оснащенным реанимационном зале, расположенным в непосредственной близости от въезда для машин скорой помощи. Всего лишь в 100 метрах от входа есть специальная площадка, куда при необходимости может приземлиться вертолет спасательных служб.

Реанимационный зал оснащён инновационным медицинским оборудованием для наблюдения, измерения и обеспечения жизненно необходимых функций организма человека, в том числе приборами для проведения компьютерной томографии и магнитного резонанса.

Благодаря всему вышеперечисленному, персоналу клиники травматологии удаётся ежегодно спасти множество жизней.

Цены

Стоимость лечения в Германии заболеваний опорно-двигательного аппарата определяется исключительно индивидуально. Все зависит от многочисленных факторов. И точно назвать сумму предстоящих расходов на лечение могут только после предварительного изучения медицинских документов.

Базовое ортопедическое обследование в клинике Вайден стоит 370 Евро.

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