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Обладателям больших животов нужно следить за сердцем
По инф. sobesednik.ru   
26 Января 2020 г.
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zhivot

Ученые связали избыточный жир на животе с увеличенным риском повторных сердечно-сосудистых осложнений.

Обладателям больших животов нужно следить за сердцем

Абдоминальное ожирение  - сигнал того, что жир есть и вокруг внутренних органов

Изучив информацию по более чем 22 тысячам человек, исследователи из Каролинского института в Швеции пришли к выводу о связи так называемого абдоминального ожирения с увеличением риска последующих инфарктов и инсультов у людей, которые ранее уже сталкивались с инфарктом миокарда.

Абдоминальным ожирением называют избыточные запасы лишнего жира в области живота и боков, которые довольно часто наблюдается у людей среднего и старшего возраста. В связи с характерным рисунком распространения этого жира вокруг талии абдоминальное ожирение на Западе даже иногда в шутку называют «запасным колесом». Однако многочисленные исследования не раз приходили к выводу о том, что это самое «колесо» угрожает здоровью человека сильнее, чем отложения жира, к примеру, на бедрах.

И вот теперь в ходе нового исследования пациенты, имеющие высокую степень абдоминального ожирения, демонстрировали повышенный риск рецидивов сердечно-сосудистых осложнений. Этот риск сохранялся даже несмотря на то, что они строго следовали всем рекомендациям врача и принимали необходимые медикаменты, включая лекарства от давления, диабета и для снижения показателей липидов в крови. Данное исследование показывает важность борьбы с лишним весом именно в области живота и боков для людей, которые уже имели в прошлом болезни сердца.

По инф. sobesednik.ru

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