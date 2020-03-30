О лишнем весе: наследственностью уже не оправдаешься

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Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения, пишет "РГ".
Причины лишнего веса кроются не в наследственности, а в семейных привычках
Повседневный образ жизни, а не генетическая предрасположенность, играет главную роль в развитии ожирения человека. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса, сообщается на сайте вуза.
В своей работе они анализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые участвовали в 25-летнем исследовании (1985 - 2010 годы), посвященном развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые использовали сложные математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК. Параллельно с этим отслеживалось изменение индекса массы тела (ИМТ), что позволило оценить вес и физическую форму участников в каждый момент времени.
По словам ведущего автора исследователя, доктора Венкатеша Мурти, полученные результаты можно свести к простому выводу: показатель ИМТ в молодости позволяет гораздо более точно предсказать, каким будет вес спустя 25 лет, нежели генетическая предрасположенность.
Если быть точнее, то ИМТ в сочетании с такими факторами, как возраст, пол, наличие родителей, страдавших ожирением, более чем на половину объясняет, почему вес человека изменился в ту или иную сторону спустя четверть века. В более широком смысле факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, тогда как генетика в чистом виде - только на 13,6.
Это, считают ученые, подтверждает идею о том, что независимо от генетической предрасположенности лучший способ оптимизировать здоровье - это правильно питаться и регулярно тренироваться.
Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале JAMA Cardiology.
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