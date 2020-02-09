О чем важно знать мужчинам: как лечат рак простаты

«Собеседник+» обсудил с ведущим онкоурологом Евгением Велиевым, как сохранить мужское здоровье и так ли страшен распространенный диагноз рак простаты.

Мужчинам старше 45 лет желательно профилактически обследоваться у уролога

Очень важно сопереживать пациенту

– Пациенты называют вас врачом от Бога. А для вас какой он – хирург от Бога?

– В такой формулировке никогда не думал об этом. Есть размышления о том, почему ты в медицине, удачлив ли ты в своей области... Иногда кажется, что все вроде бы в работе пристойно, но ты внутренне недоволен собой. Порой ситуация видится провальной, но это самокопание.

Хороший хирург точно должен быть тропен (медицинское понятие, означающее привязанность к определенным системам. – Авт.) своей профессии, должен с ней сродниться. Потому что в хирургии не получится так, что ты ушел домой и забыл о работе. Очень важно сопереживать пациенту. По отношению к предмету, наверное, важно желание быть лучшим. Это подразумевает постоянную тягу к новому, к пониманию того, что происходит у твоих коллег, в чем они удачливее тебя, и к возможности перенятия того лучшего, что у них есть. Медицина является наукой прикладной, и многое можно познать, обучаясь, подсматривая и анализируя. Когда ты зрелый специалист, очень важен обмен опытом.

– Вам приходится озвучивать пациентам такие диагнозы, как рак предстательной железы, почки, мочевого пузыря. Тяжело это делать?

– Мне не сложно озвучивать диагноз, я не принимаю в этот момент трагических поз и скорбного выражения лица. Наше отделение (Велиев возглавляет урологическое отделение ГКБ им. С. П. Боткина. – Авт.) специализируется на онкоурологии, и я стараюсь донести до пациента мысль, что здесь борются с локализованными формами рака. Чтобы у него не появилось в глазах: «Все, жизнь кончилась».

Пациенты, как правило, молчат, пытаются сразу же переваривать ситуацию. Родственникам же нужно понимать, каков прогноз, какие возможности предоставляет лечение. На что я стараюсь ответить достаточно обыденно. Говорю, что не строю прогнозов, мы исходим из той ситуации, которая происходит сейчас. Она может развиваться как минимум двояко, хотя на самом деле вариантов гораздо больше. Прогноз строится на основе известных и последующих результатов операции и анализов. Поэтому я стараюсь говорить, что я не гадалка. Использую простые эпитеты, сложного в этот момент и не нужно.

Рак можно и не лечить

– Рак простаты считается одним из самых распространенных мужских раков. При этом все не так страшно, как часто в начале пути думают пациенты?

– Услышав этот диагноз, человек думает: «Ну вот и все, отжил свое». Но это не так. Если это локализованная форма рака, то там нет неотвратимости. В отличие от агрессивных форм рака, когда быстро прогрессирующая болезнь сводит на нет все усилия, здесь борьба может быть успешной.

– С чем связан рост заболеваемости раком простаты?

– В первую очередь – с диагностикой. Зачастую мы ставим этот диагноз гистологически (по наличию измененных клеток. – Авт.), но рак очень незначителен по объему. То есть диагноз есть, но в ближайшие годы он не будет угрозой здоровью. Если биопсировать всех 80-летних, то почти у 2/3 можно найти раковые клетки. Но сам факт этого отнюдь не означает клинического диагноза. Число страдальцев можно, конечно, увеличить посредством биопсии, но это приведет лишь к избыточному, ненужному лечению, когда можно либо подождать с лечением, либо не лечить вовсе.

Роботы помогают сохранить сексуальную функцию

– В лечении онкоурологических заболеваний сейчас на первое место выходит хирургия, а не лучевая терапия?

– Не совсем так. Существует несколько направлений в лечении, и, конечно, «всяк кулик свое болото хвалит».

В хирургии есть прогресс, связанный с роботизацией, но и в лучевой терапии он тоже существует. Там ситуация существенно улучшается. Я смотрю на лучевую терапию, которую как хирург знаю недостаточно, с надеждой. Хирургию и лучевую терапию противопоставляют при первичном выборе лечения, но они часто дополняют друг друга, когда речь идет о процессах, выходящих за пределы предстательной железы.

– Вы упомянули роботов в хирургии. В больнице имени Боткина делают уникальные операции с помощью робототехники. Что выполняют роботы? Самое сложное?

– Они делают не простое и не сложное – они делают филигранное. Все равно ведь роботом управляет хирург, это манипуляционный процесс.

Даже есть шутка такая: «Робот мозгов не имеет, включи свои». Участие робота делает операцию более точной в определенных случаях. Когда клиника обладает этой техникой, у врача всегда есть возможность выбора. Можно прибегнуть к традиционной технике или лапароскопии, а можно использовать робототехнику, для многих предпочтительную, когда речь идет о сохранении сексуальной функции. Но с точки зрения онкоурологических результатов они все сопоставимы.

Советы доктора

– Нужно знать, что, если вам больше 50 лет, вы находитесь в группе риска и у вас могут возникнуть проблемы, в том числе связанные с ростом предстательной железы, – дает базовые советы мужчинам Евгений Велиев. – Симптомы – это повод обратить внимание на проблему, пойти к врачу, а не думать, что завтра все пройдет само собой.

Но заболевание может развиваться и бессимптомно. В возрасте 50+ нужно уделять внимание профилактике, визитам к урологу, тогда вы вряд ли что-то пропустите. Что касается почек и мочевого пузыря, то УЗИ надо делать хотя бы раз в год. Простатический специфический антиген (ПСА) является простым и дешевым способом выявления раков предстательной железы или поводом для продолжения дальнейших исследований, которые включают МРТ или биопсию.

Досье

Евгений Ибадович Велиев

Образование: Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Место работы: ГКБ им. С. П. Боткина, заведующий урологическим отделением.

29 лет медицинского стажа, более 4 тысяч операций на предстательной железе.

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По инф. sobesednik.ru

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