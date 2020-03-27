Нужна надежная маска? Тогда беремся за иголку и нитки

Эпидемиолог рассказал, где взять защитные маски, если их нет в аптеке.

Маску вполне можно сшить самостоятельно из марли или ткани

На фоне профилактики нового коронавируса в аптеках и строительных магазинах массово скупают медицинские маски и респираторы, что ведет к дефициту. В разговоре с корреспондентом» «Росбалта» ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун напомнила о надежной альтернативе.

«Маску ведь можно самостоятельно сшить из марли. Рекомендуется пять—семь слоев, а внутрь положить вату», — отметила эпидемиолог.

По ее словам, такое изделие можно использовать многоразово при определенных условиях.

«Нужно кипятить при температуре, рекомендованной для хлопка, а вату заменить», — объяснила Сопрун.

Собеседница напомнила, что подойдет и маска из ткани, но без марли следующим слоем все равно не обойтись. Это позволит снизить проницаемость вирусных частиц, добавила эпидемиолог.

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По инф. rosbalt.ru