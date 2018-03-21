Несколько интересных фактов о кариесе

Почти все люди рано или поздно обращаются к стоматологам. Одна из причин, по которой пациенты совершают поход к врачам, это кариес. Данное заболевание может возникнуть как у взрослых людей, так и у детей.
Чтобы эта коварная болезнь не проявила себя, стоит наряду с другими мерами тщательно проводить гигиену полости рта. А если кариес все-таки дал о себе знать, сразу обратиться к специалистам. Например, вот сюда: https://matissdent.ru. Здесь обязательно помогут.
А теперь несколько интересных фактов, связанных с кариесом. Оказывается, этой болезни подвержены девяносто девять процентов всех людей. Среди счастливчиков, не имеющих кариес и составляющих всего лишь один процент от населения Земли, находятся поголовно все эскимосы. Вот повезло!
Версий, как возникает заболевание, существует очень много. Их, оказывается, более четырехсот.
Не склонны к кариесу животные. Может потому что сладкое не едят или употребляют его не так часто, как люди?
К слову, именно такие факторы, как частота употреблений сладкого, а также продолжительность нахождения его во рту могут повлиять на возникновение кариеса.
Кариес у сильной половины человечества встречается в два раза реже, чем у прекрасных дам. Мужчины, как известно, редко являются сладкоежками. Дань мучному и всевозможным конфеткам и шоколадкам больше отдают все-таки женщины.
Во времена Средневековья иметь плохие зубы считалось признаком богатства и благополучия. А все потому, что только материально состоятельные люди могли позволить себе разного рода сладости и, как сейчас говорят, «вкусняшки». А именно такие «неправильные» продукты и могут вызвать кариес.
Кариес может передаваться с помощью поцелуя, пишут некоторые интернет-ресурсы. В группе риска по принятию бактерии, вызывающей заболевание, также находятся дети до трех лет. Заботливым мамам не стоит, если у малыша упала соска на пол, облизывать ее, делая более чистой. Также не стоит есть с ребенком из одной ложки. У малыша должны быть обязательно свои ложка, тарелка и чашка.
Чтобы снизить риск возникновения кариеса, должна быть культура потребления сахаросодержащих продуктов.
Многие считают, что кислые продукты, такие как лимоны, могут привести к кариесу. Это не так, лимоны оказывают действие на зубную эмаль.
Небольшой кариес протекает у человека без ощутимых симптомов. Боль появляется лишь при сильно развитом кариесе, когда он уже успел повредить нерв.
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