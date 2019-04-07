Немного о гомеопатии

Гомеопатия – одна из методик альтернативной медицины, история которой насчитывает около 200 лет. Немецкий врач С. Ганеман обнаружил, что сильно разведенные растворы некоторых веществ вызывали у человека симптомы, аналогичные признакам того или иного заболевания. На основании этих исследований ученый сделал вывод, что вещества, вызывающие болезнь могут и излечивать от нее.

Классические гомеопаты работают по методике Ганемана, используя в своей практике гомеопатические препараты из природных материалов, которые нетоксичны и не имеют побочных эффектов. Гомеопатические препараты мягко воздействуют на организм человека, позволяя ему мобилизовать свои скрытые ресурсы и направить их на лечение заболевания.

Преимущества гомеопатии

Главное отличие гомеопатии от традиционной медицины – индивидуальный подбор лекарства для каждого конкретного больного. Некоторые пациенты удивляются длительности приема у доктора-гомеопата – он длится около 2-х часов. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Во время посещения доктора больной рассказывает о себе буквально все – что болит, как болит, какие сопутствующие заболевания имеются, есть ли какие-то психологические проблемы и т.д. Именно такая развернутая беседа позволяет врачу подобрать правильное, наиболее эффективное гомеопатическое средство. Все гомеопатические препараты безопасны. Открывая инструкцию к аллопатическому средству, пациент приходит в ужас от размера описания его побочных эффектов – обычно оно занимает около трети всей аннотации. Совсем по-другому обстоит дело с гомеопатией – природные вещества не имеют побочных эффектов, поэтому пациент не испытывает никакого дискомфорта во время лечения. При проведении терапии гомеопатическими средствами воздействие оказывается не только на проблемный орган или систему, а на весь организм в целом. В результате пациент решает не одну, а комплекс проблем.

Гомеопаты из клиники Бенефакта, работающие по классической методике, входят в число лучших специалистов Санкт-Петербурга. Опыт работы специалистов и наличие в их арсенале более 1000 различных гомеопатических препаратов, позволяют подобрать для пациента ту схему лечения, которая будет для него максимальной эффективной. Таким образом выздоровление пациента будет быстрым и безопасным.

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