Не характер, а болезнь

Мрачное расположение духа, раздражительность, перепады настроения не всегда следствие внешних проблем, сообщает "МК-Латвия". У него могут быть и внутренние причины: многие болезни влияют на настроение.
Причиной перепадов настроения и раздражительности может быть...
Щитовидная железа
Нарушение функции этого органа как в сторону повышения, так и снижения отражается на поведении человека. В первом случае один из симптомов – раздражительность, вспыльчивость, гиперактивность. Во втором – подавленность, вялость, дурное настроение. Подумать об этом особенно стоит, например, женщинам, у которых есть лишний вес, отеки, ощущение жара или холода (или того и другого попеременно).
Энцефалопатия
Раздражительность и капризность, присущая многим пожилым людям, не просто свойство испортившегося к старости характера. Это один из симптомов возрастной энцефалопатии – нарушения функций головного мозга. Причем начинаются такие изменения вовсе не с приходом пенсии, а раньше – уже с 40–45 лет.
СДВГ
Синдром гиперактивности с дефицитом внимания – довольно распространенная в последнее время проблема. Детям такой диагноз ставят обычно в начальной школе, когда становится ясно, что их невнимательность и неусидчивость мешают учиться. До этого родители могут считать их просто особенностью характера ребенка.
Нарушения слуха
Неприветливость и необщительность, которые легко приписать характеру ребенка, на самом деле могут быть связаны с тем, что у него снижен слух. Причем может статься, что родители и не подозревают об этом.
ПМС и климакс
Ни предменструальный синдром, ни климакс – не болезни, это естественные периоды в жизни женщины. Но тому и другому свойственны резкие перепады настроения – от эйфории до плаксивости, – связанные с колебаниями гормонального фона.
Сахарный диабет
Периоды дурного настроения бывают и у диабетиков, среди которых много людей с повышенной тревожностью. Психотерапевты говорят, что она связана с тем, что люди бессознательно страдают от жизненной зависимости от инъекций инсулина. Это делает их уязвимыми, отсюда – тревожность, которая распространяется и на другие сферы их жизни.
Мифы и правда
В народе говорят, что обижаться на все и всех вредно – от этого бывает язва желудка. На самом деле язву вызывает, конечно, не отношение к окружающим. Однако она относится к психосоматическим заболеваниям, и у некоторых людей риск развития таковых действительно выше – им свойственна повышенная эмоциональность и чрезмерная реакция на различные события.
Это может быть серьезно
Резкие перепады настроения, кардинальные изменения характера, когда спокойный доброжелательный человек вдруг становится резким и агрессивным, – серьезный симптом, который может сопровождать опухоли мозга. В таком случае очень важно показаться врачу и пройти обследование!
Источник: www.mklat.lv
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