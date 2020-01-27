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Наука: антикоагулянты оказались полезны при сердечной недостаточности
По инф. sobesednik.ru   
27 Января 2020 г.
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Исследование подтвердило пользу антикоагулянтов для пациентов с сердечной недостаточностью.

Наука: антикоагулянты оказались полезны при сердечной недостаточности

Важно помнить, что любые лекарства должны назначаться только врачом

Британская компания Sensyne Health, работающая в сфере медицинского искусственного интеллекта, опубликовала часть результатов исследования по поиску преимуществ использования лекарств из категории антикоагулянтов для пациентов с сердечной недостаточностью. Компания проанализировала анонимную и произвольно собранную информацию почти по полумиллиону пациентов английских клиник.

Сегодня в медицинской практике применяют два класса антикоагулянтов. Лекарства вроде варфарина были разработаны еще в сороковые годы прошлого века, а относительно новым поколением являются препараты из категории новых оральных антикоагулянтов (НОАК), созданные в прошлом десятилетии.

Исследователи сопоставили эффективность двух этих типов лекарств на протяжении трех лет наблюдений за пациентами с сердечной недостаточностью и за такой же категорией больных, которые не получали антикоагулянты. И хотя показатели выживаемости в первой группе пациентов повысились не слишком значительно, это различие всё-таки признано статистические существенным.

Впрочем, для подтверждения пользы антикоагулянтов среди пациентов с сердечной недостаточностью, не страдающих от аритмий сердца, необходимо провести дальнейший анализ. Он позволит выявить, кому эти лекарства помогают максимально.

Примечательно, что анализ показал не только особенности в действии варфарина или НОАК, но и некоторые различия между лекарствами, которые входят в категорию НОАК и сегодня активно используются в практике.

 

По инф. sobesednik.ru

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